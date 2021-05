WTA - Parme : Fin de parcours en huitièmes de finale pour Serena Williams

Serena Williams aura fait à peine mieux à Parme qu’à Rome. En effet, la demi-finaliste du dernier Open d’Australie n’aura passé qu’un tour sur la terre battue d’Emilie-Romagne après avoir été éliminée d’entrée dans la capitale italienne. Face à Katerina Siniakova, l’Américaine a manqué le coche en toute fin de première manche quand elle a obtenu une balle de break sur le service de son adversaire. Breakée dans la foulée, la numéro 8 mondiale a réagi pour emmener la Tchèque au jeu décisif qui n’a pas tourné en sa faveur, pas plus que la deuxième manche. Malgré le break d’entrée, Serena Williams a laissé Katerina Siniakova revenir immédiatement dans le match. la 68eme mondiale a ensuite pris le contrôle des échanges et, au terme d’une série de quatre jeux remportés consécutivement, conclure la rencontre sur le service de l’Américaine (7-6, 6-2 en 1h38’).

Martic et Gauff n’ont pas manqué leurs débuts

De l’autre côté du tableau, Petra Martic a déjà pris ses repères sur la terre battue parmesane en dominant Varvara Gracheva. Malgré la perte d’un break d’avance en tout début de match, la tête de série numéro 2 du tournoi a su faire la différence dans le septième jeu pour ensuite conclure à sa première balle de set. Un ascendant sur la 89eme mondiale que Petra Martic a confirmé dès le premier jeu de la deuxième manche avant un double break préalable à la conclusion du match sur son service (6-4, 6-2 en 1h22’). Giulia Gatto-Monticone ou Liudmila Samsonova sera son adversaire au deuxième tour. Tête de série numéro 3 du tournoi, Cori Gauff n’a pas plus manqué ses débuts que Petra Martic. L’Américaine a toutefois eu besoin de deux jeux décisifs pour écarter Kaia Kanepi (7-6, 7-6 en 2h20) et rejoindre Camila Giorgi au deuxième tour. Une qualification que Sara Errani, invitée par les organisateurs, a également obtenu aux dépens d’Ana Bogdan (7-5, 4-6, 6-1 en 2h36’). Issue des qualifications, Anna-Lena Friedsam a pris le meilleur sur Viktorija Golubic (6-4, 6-7, 6-2 en 3h01’) et retrouvera Caroline Garcia au deuxième tour.



PARME (Italie, WTA 250, terre battue, 193 677 €)

1ere édition



Huitièmes de finale

Siniakova (RTC) bat S.Williams (USA, n°1) : 7-6 (4), 6-2

Friedsam (ALL, Q) - Garcia (FRA, n°8)

Gauff (USA, n°3) - Giorgi (ITA)

Schmiedlova (SLQ, Q) - Anisimova (USA, n°5)



Sorribes Tormo (ESP, n°7) - Errani (ITA)

Stephens (USA) - Kasatkina (RUS, n°4)

Q.Wang (CHN, n°6) - Di Giuseppe (ITA, Q)

Gatto-Monticone ou Samsonova (RUS, LL) - Martic (CRO, n°2)



1er tour

S.Williams (USA, n°1) bat Pigato (ITA, Q) : 6-3, 6-2

Siniakova (RTC) bat Tauson (DAN) : 6-1, 6-3

Friedsam (ALL, Q) bat Golubic (SUI) : 6-4, 6-7 (1), 6-2

Garcia (FRA, n°8) bat Ormaechea (ARG, Q) : 6-4, 6-4



Gauff (USA, n°3) bat Kanepi (EST) : 7-6 (6), 7-6 (7)

Giorgi (ITA) bat McHale (USA) : 6-7 (4), 6-4, 6-4

Schmiedlova (SLQ, Q) bat V.Williams (USA) : 5-7, 6-2, 6-2

Anisimova (USA, n°5) bat Paolini (ITA) : 6-2, 6-1



Sorribes Tormo (ESP, n°7) bat Pera (USA) : 6-4, 6-2

Errani (ITA) bat Bogdan (ROU) : 7-5, 4-6, 6-1

Stephens (USA) bat McNally (USA, Q) : 7-6 (4), 6-4

Kasatkina (RUS, n°4) bat Hsieh (TPE) : 6-4, 6-3



Q.Wang (CHN, n°6) bat Doi (JAP) : 6-2, 5-7, 6-1

Di Giuseppe (ITA, Q) bat Hibino (JAP) : 7-5, 7-6 (5)

Gatto-Monticone - Samsonova (RUS, LL)

Martic (CRO, n°2) bat Gracheva (RUS) : 6-4, 6-2