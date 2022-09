WTA - Parme : Dodin tombe d'entrée

Trois têtes de série au tapis

Comme à Tallinn, l'autre tournoi WTA de la semaine, il n'y a déjà plus de Française engagée cette semaine à Parme. La seule tricolore en lice sur la terre battue italienne, Océane Dodin, s'est inclinée d'entrée face à la Monténégrine Danka Kovinic.Passée totalement à côté du premier set (deux breaks concédés), la Française s'est bien reprise dans le deuxième, en menant rapidement 4-1 puis 5-3, avant de conclure non sans mal sur sa deuxième balle de set. Les deux joueuses ont donc dû disputer une troisième manche, où Kovinic a mené 4-1 puis 5-2, avant de perdre sa mise en jeu à 5-3. Mais alors qu'elle servait pour revenir à 5-5, Dodin s'est ratée et a fini par s'incliner sur la troisième balle de match de son adversaire, qui sera donc opposée à Sloane Stephens au tour suivant.A noter également lors de cette deuxième journée du tournoi italien la qualification de la tête de série n°3 Irina Begu, qui a profité de l'abandon de Viktorija Tomova. Alors que la Roumaine avait gagné le premier set 7-5 après avoir été menée 4-0, elle a mené 5-1 dans le deuxième puis son adversaire a jeté l'éponge.La n°7, Nuria Parrizas-Diaz, a subi la loi de l'Italienne Elisabetta Cocciaretto (7-5, 6-1 dans un match à 13 breaks), et la n°8, Lucia Bronzetti, est tombée contre la Belge Maryna Zanevska (6-3, 6-2 dans un match à 10 breaks).