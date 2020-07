WTA – Palerme : Une dérogation pour Halep ?

Le 3 août prochain marquera la grande reprise de la saison WTA, après cinq mois de pause pour cause de pandémie de coronavirus, avec un tournoi disputé sur terre battue à Palerme. Simona Halep (n°2 mondiale), Johanna Konta (n°14), Petra Martic (n°15), Marketa Vondrousova (n°18), Maria Sakkari (n°20) ou encore Kristina Mladenovic (n°42) et Fiona Ferro (n°53) ont d’ores et déjà annoncé leur présence. Mais Simona Halep, qui réside en Roumanie, pourra-t-elle faire le déplacement en Sicile ? Ce n’est pas sûr, car ce vendredi, le ministre italien de la Santé Roberto Speranza a annoncé avoir signé une ordonnance imposant une quarantaine (d’une durée non précisée, ndlr) à l'entrée en Italie pour toutes les personnes ayant séjourné en Roumanie ou en Bulgarie lors des quatorze jours précédents. C’est pourquoi le directeur du tournoi de Palerme, Oliviero Palma, a demandé une dérogation pour l’ancienne gagnante de Roland-Garros et Wimbledon : « Nous avons envoyé un courrier urgent au ministre de la Santé Roberto Speranza pour demander une dérogation à la dernière ordonnance pour les joueuses de tennis qui participeront au tournoi. Cette décision pénaliserait une joueuse comme Simona Halep, n°2 mondiale et tenante du titre de Wimbledon, qui ne pourrait plus participer au tournoi de Palerme (…) Je suis convaincu que les protocoles sanitaires adoptés par la WTA sont assez stricts pour assurer la sécurité et la santé des athlètes mais aussi de toutes les personnes impliquées dans l’événement » a-t-il écrit dans un communiqué.

Pas d'US Open pour Halep

La joueuse roumaine, qui a signé un très bon début de saison (quart de finale à Adelaïde, demi-finale à l’Open d’Australie, victoire à Dubai), espère que le message sera entendu par le ministre de la Santé italien. Sinon, elle fera son retour sur le circuit la semaine suivante, à Prague en République tchèque. A la mi-juin, la Roumaine de 28 ans avait fait savoir qu’elle ne disputerait que des tournois européens jusqu’à la fin de saison, ne souhaitant pas se rendre en Amérique du Nord ni en Asie. On la verra donc à Roland-Garros, mais pas à l'US Open.