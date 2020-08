WTA - Palerme : Qualification pour les demi-finales de Petra Martic

PALERME (Italie, WTA International, terre battue extérieure, 163 103€)

Quarts de finale

Ferro (FRA) - Errani (ITA, WC)



Huitièmes de finale

Ferro (FRA)

Dodin (FRA, LL) : 6-2, 6-4

Premier tour

Mladenovic (FRA)

Ferro (FRA)

Dodin (FRA, LL)

Petra Martic a eu du mal, mais elle verra les demi-finales du tournoi WTA de Palerme. Tête de série numéro 1 de l’épreuve qui signe le redémarrage du circuit professionnel féminin, la Croate a toutefois connu bien des difficultés à prendre le meilleur sur Aliaksandra Sasnovich. La Biélorusse, 119eme joueuse mondiale, a fait mieux que résister en début de match, manquant deux balles de break avant de prendre les devants et de servir pour le set. Mais la Croate a alors réagi pour recoller et remporter le premier set au jeu décisif. Cette dernière, avec un double break dans la deuxième manche, a eu la victoire à portée de mains mais elle a surtout laissé son adversaire revenir. Puis, après avoir de nouveau pris le service d’Aliaksandra Sasnovich, Petra Martic a une nouvelle fois manqué le coche avant de conclure là-aussi au jeu décisif (7-6, 7-6 en 2h20’). La 15eme joueuse mondiale retrouvera Anett Kontaveit ou Elisabetta Cocciaretto pour une place en finale.bat Sasnovich (BIE, Q) : 7-6 (5), 7-6 (3)Kontaveit (EST, n°4) - Cocciaretto (ITA, WC)Yastremska (UKR, n°7) - Giorgi (ITA)bat Samsonova (RUS, Q) : 5-7, 6-4, 6-2bat Paolini (ITA) : 6-0, 6-2bat Siegemund (ALL) : 3-6, 6-2, 6-2bat Vekic (CRO, n°6) : 6-2, 6-4bat Alexandrova (RUS, n°8) : 7-5, 6-2bat Kr.Pliskova (RTC) : 3-6, 6-4, 6-3batbat Juvan (SLO, Q) : 3-6, 6-2, 6-4bat Van Uytvanck (BEL) : 6-0, 6-3bat Flipkens (BEL) : 6-4, 6-2bat Kasatkina (RUS) : 5-7, 6-4, 6-4bat Mertens (BEL, n°5) : 6-4, 6-1bat Tig (ROU) : 6-3, 6-3bat Begu (ROU) : 6-3, 6-4bat Hercog (SLO) : 7-6 (1), 6-3bat Rus (PBS) : 6-1, 6-2bat: 5-7, 6-0, 6-1bat Podoroska (ARG, Q) : 6-2, 6-1bat Cirstea (ROU) : 7-5, 1-6, 6-4bat Sakkari (GRE, n°3) : 6-4, 6-4bat Sorribes Tormo (ESP) : 6-3, 6-4bat Zidansek (SLO) : 2-6, 6-4, 6-4bat Peterson (SUE) : 7-5, 6-4bat Vondrousova (RTC, n°2) : 1-6, 7-5, 6-4