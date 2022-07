WTA - Palerme : Parry s'impose face à Putintseva

Parry pushes through 💪

Parry a trouvé la clé

Diane Parry poursuit son parcours à Palerme. Sur la terre battue sicilienne, la Tricolore est sortie victorieuse de son duel avec Yulia Putintseva, tête de série numéro 2 en deux manches. La Kazakhe a démarré tambour battant avec le break pris dès le tout premier jeu mais la 39eme mondiale s’est ensuite dégonflée comme un soufflé. Chirurgicale sur ses deux balles de break, Diane Parry a fait tourner le premier set en sa faveur grâce à une série de quatre jeux remportés consécutivement. Menant ainsi quatre jeux à un, la 86eme mondiale a pu gérer son avantage et, sans être mis en difficulté sur son service, elle a pu conclure ce premier set dès que l’occasion s’est présentée. L’entame de la deuxième manche s’est avérée moins animée. En effet, il a fallu attendre le cinquième jeu pour voir une opportunité de break mais Diane Parry n’est pas parvenue à la concrétiser.Toutefois, sentant qu’il y avait un coup à jouer, la Niçoise a poursuivi dans cette voie. Si le succès n’a pas été au rendez-vous deux jeux plus tard, Yulia Putintseva tenant bon et conservant son service, l’insistance de la Tricolore a fini par payer. En effet, sur un jeu blanc, Diane Parry est enfin parvenue à breaker la Kazakhe. Dos au mur, la tête de série numéro 2 à Palerme a jeté toutes ses forces dans la bataille et fait vaciller son adversaire. A deux reprises, la Française a eu une balle de débreak à écarter, ce qui a été fait sans difficulté. Il a alors été temps de conclure ce huitième de finale et la première balle de match a été la bonne (6-3, 6-4 en 1h26’). Pour la première fois de la saison, Diane Parry se qualifie pour les quarts de finale d’un tournoi WTA, avec la tête de série numéro 6 Irina-Camelia Begu qui sera son adversaire sur la route du dernier carré.