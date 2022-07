WTA - Palerme : Parry chute en quarts de finale face à Begu

Parry a tenté de se relancer

Diane Parry ne verra pas le dernier carré à Palerme. Au lendemain de son succès sur Yulia Putintseva, tête de série numéro 2 du tournoi, la Tricolore n’a pas été en mesure d’enchaîner à l’occasion de son duel face à Irina-Camelia Begu. En effet, si la Niçoise a remporté sans grande difficulté son premier jeu de service, elle est ensuite comme sortie du match. La Roumaine, tête de série numéro 6 sur la terre battue sicilienne, a alors imposé son jeu à son adversaire, qui n’a pas eu les moyens de répondre. Si Diane Parry a tout fait pour se défendre, elle n’a pas pu repousser les assauts de la 45eme mondiale, qui a pris son service de haute lutte à deux reprises. Menant alors cinq jeux à un, Irina-Camelia Begu a placé un dernier coup de reins pour breaker une nouvelle fois la Tricolore et conclure un premier set à sens unique.Après cette entame de match manquée, Diane Parry a pris le taureau par les cornes et mis son adversaire sous pression. La Roumaine a alors cédé sa mise en jeu avant de répondre du tac-au-tac avec un quatrième break consécutif. Mais, dans la foulée et sur un jeu blanc, la Française a répliqué pour prendre l’ascendant dans cette deuxième manche. Mais, menant alors trois jeux à un, Diane Parry a connu un nouveau trou d’air, qui lui a été fatal. Malgré une grande combativité, la Tricolore a perdu cinq jeux consécutifs, perdant à deux reprises son service. Menée cinq jeux à trois, la Niçoise a gâché une opportunité de recoller puis a vu Irina-Camelia Begu convertir sa première et seule balle de match (6-1, 6-3 en 1h45’). La Roumaine se qualifie pour les demi-finales, avec Sara Sorribes Tormo comme adversaire. L’Espagnole a pris le meilleur sur Anna Bondar (6-2, 6-3 en 1h31’).