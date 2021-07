WTA - Palerme: Océane Dodin ne disputera pas la finale

Océane Dodin ne remportera pas le deuxième titre de sa carrière, cinq ans après le premier, acquis au Québec en 2016. Battue en demi-finales du tournoi de Palerme ce samedi, par Elena-Gabriela Ruse, la Française a pourtant livré un rude combat de près de trois heures, avec d’abord une première manche arrachée au tie-break (7-6 (4)). Menée durant la majeure partie du deuxième set, la native de Lille réussit finalement à revenir pour décrocher un nouveau tie-break… qui lui échappe complètement (7-6 (0)). Il faut donc un troisième acte pour départager les deux combattantes, et l’avantage psychologique pris par la Roumaine ne fait désormais plus aucun doute, avec un cavalier seul pour finir (6-1). Agée de 23 ans, Ruse tentera de décrocher son deuxième titre sur le circuit, après celui décroché à Hambourg… il y a deux semaines. Il faudra pour cela prendre le meilleur sur la gagnante du duel entre Danielle Collins et Shuai Zhang.

PALERME (Italie, WTA 250, terre battue, 189 708€)

Fiona Ferro (FRA)

Demi-finales

Dodin (FRA, n°6): 6-7 (4), 7-6 (0), 6-1

Quarts de finale

Dodin (FRA, n°6)

Huitièmes de finale

Dodin (FRA, n°6)

1er tour

Dodin (FRA, n°6)

Ruse (ROU, Q) -Collins (USA, n°1) - Zhang (CHN, n°4, WC)batbat Sharma (AUS, n°7) : 6-1, 6-4bat Danilovic (SER) : 4-6, 6-3, 7-6 (2)bat Bronzetti (ITA, WC) : 6-4, 7-5bat Cristian (ROU) : 6-7 (6), 6-3, 6-4bat Inglis (AUS) : 6-4, 6-1bat Vikhlyantseva (RUS) : 6-4, 7-5bat Di Lorenzo (USA) : 6-1, 6-2bat Zavatska (UKR) : 7-6 (4), 7-5bat Min (USA) : 6-3, 6-1bat Teichmann (SUI, n°3) par forfaitbat Diatchenko (RUS) : 7-6 (7), 6-4bat Zheng (CHN, Q) : 6-1, 6-4bat Gerlach (ALL, Q) : 7-5, 6-3bat Gatto-Monticone (ITA) : 6-2, 6-3bat Kung (SUI) : 6-3, 6-2bat Stefanini (ITA, WC) : 6-4, 1-6, 6-3bat Bucsa (ESP) : 7-5, 6-3bat Savinykh (RUS) : 7-5, 6-3bat Cabrera (AUS) : 6-2, 6-3bat Rakhimova (RUS, n°8) : 3-6, 6-2, 6-2bat Tomova (BUL, n°5) : 6-4, 6-1bat Arruabarrena (ESP) : 6-3, 6-4bat Minella (LUX) : 6-3, 6-1bat Bassols Ribera (ESP, Q) : 3-6, 6-4, 6-1bat Dulgheru (ROU) : 6-3, 6-2bat Grabher (AUT) : 6-3, 7-6 (5)bat Brancaccio (ITA, WC) : 2-6, 6-3, 6-4bat Samsonova (RUS, n°2) : 6-3, 6-2