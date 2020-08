WTA - Palerme : Mladenovic chute d'entrée

Interrompue mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus, la saison 2020 du circuit WTA a officiellement repris ses droits, ce lundi, du côté de Palerme en Italie. Une reprise qui s'est très mal passée pour Kristina Mladenovic. En effet, la Française, 42eme joueuse mondiale, a chuté d'entrée contre la Russe Ekaterina Alexandrova, 27eme joueuse mondiale et tête de série n°8, en trois manches (5-7, 6-0, 6-1) et 2h13 de jeu, du côté de ce tournoi WTA International, disputé sur terre battue. Tout avait pourtant parfaitement bien commencé pour la Tricolore. En effet, cette dernière est parvenue à empocher la première manche (7-5), à la faveur de cinq breaks même si elle a cédé, dans le même temps, son service à quatre reprises. Son adversaire, malgré une balle de set en sa faveur à 5-5, est donc parti avec un handicap dans cette rencontre.

Mladenovic n'a inscrit qu'un jeu lors des deux derniers sets

Mais la Russe n'a finalement pas eu le temps de tergiverser. En effet, dans la foulée, Ekaterina Alexandrova a alors enclenché le rouleau compresseur, en empochant, dans un premier temps et avec une facilité déconcertante, la deuxième manche, pour égaliser à un set partout, sur sa première tentative (6-0). Enfin, dans l'ultime set, Kristina Mladenovic a réussi à remporter son premier jeu de service, mais ce fut le dernier de la rencontre. Derrière, la mieux classée des deux a alors déroulé, empochant les six derniers jeux de ce set et donc du match, tout en ayant elle-même sauvé deux balles de break (6-1). C'est donc une reprise ratée pour Mladenovic, qui va devoir rapidement tenter de rebondir. A noter également, dans ce tournoi, la qualification de la Croate Donna Vekic, 24eme joueuse mondiale et tête de série n°6, aux dépens de la Néerlandaise Arantxa Rus, 70eme joueuse mondiale, en deux petits sets (6-1, 6-2) et 1h17 de jeu.



PALERME (Italie, WTA International, terre battue extérieure, 163 103€)

Tenante du titre : Jil Teichmann (SUI)



Premier tour

Martic (CRO, n°1) - van Uytvanck (BEL)

Flipkens (BEL) - Qualifiée

Paolini (ITA) - Kasatkina (RUS)

Qualifiée - Mertens (BEL, n°5)



Kontaveit (EST, n°4) - Tig (ROU)

Siegemund (ALL) bat Begu (ROU) : 6-3, 6-4

Cocciaretto (ITA, WC) bat Hercog (SLO) : 7-6 (1), 6-3

Vekic (CRO, n°6) bat Rus (PBS) : 6-1, 6-2



Alexandrova (RUS, n°8) bat Mladenovic (FRA) : 5-7, 6-0, 6-1

Qualifiée - Ferro (FRA)

Errani (ITA, WC) bat Cirstea (ROU) : 7-5, 1-6, 6-4

Kr.Pliskova (RTC) - Sakkari (GRE, n°3)



Yastremska (UKR, n°7) - Sorribes Tormo (ESP)

Zidansek (SLO) - Qualifiée

Giorgi (ITA) - Peterson (SUE)

Qualifiée - Vondrousova (RTC, n°2)