WTA - Palerme : Martic rallie les quarts de finale

Ce ne fut pas une partie de plaisir. Ce jeudi soir, la Croate Petra Martic, 15eme joueuse mondiale et tête de série n°1, a validé son billet pour les quarts de finale du tournoi WTA International de Palerme en Italie, disputé sur terre battue, en battant la Russe Liudmila Samsonova, 117eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en trois manches (5-7, 6-4, 6-2) et 2h24 de jeu. Tout avait donc mal débuté pour la mieux classée des deux, avec la perte de cette première manche. A 4-5, la Croate est alors parvenue à sauver six balles de set, avant finalement de craquer sur sa mise en jeu suivante (5-7). Dans la deuxième manche, Martic s'est bien reprise en breakant d'entrée son adversaire. Malgré un débreak à 4-3, la 15eme joueuse mondiale a repris son avantage dans la foulée, avant d'égaliser (6-4). L'ultime set fut à sens unique. Solide sur son service avec 0 balle de break à sauver, la tête de série n°1 a converti les deux qu'elle a obtenues, avant de conclure (6-2). Au prochain tour, Petra Martic rencontrera la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, également issue des qualifications. Trois manches, c'est ce qu'il a fallu également à l'Estonienne Anett Kontaveit, 22eme joueuse mondiale et tête de série n°4, pour éliminer l'Allemande Laura Siegemund, 65eme joueuse mondiale (3-6, 6-2, 6-2), en 2h20 de jeu.



PALERME (Italie, WTA International, terre battue extérieure, 163 103€)

Tenante du titre : Jil Teichmann (SUI)



Huitièmes de finale

Martic (CRO, n°1) bat Samsonova (RUS, Q) : 5-7, 6-4, 6-2

Sasnovich (BIE, Q) bat Paolini (ITA) : 6-0, 6-2

Kontaveit (EST, n°4) bat Siegemund (ALL) : 3-6, 6-2, 6-2

Cocciaretto (ITA, WC) bat Vekic (CRO, n°6) : 6-2, 6-4



Ferro (FRA) bat Alexandrova (RUS, n°8) : 7-5, 6-2

Errani (ITA, WC) bat Kr.Pliskova (RTC) : 3-6, 6-4, 6-3

Yastremska (UKR, n°7) - Dodin (FRA, LL)

Giorgi (ITA) - Juvan (SLO, Q)



Premier tour

Martic (CRO, n°1) bat Van Uytvanck (BEL) : 6-0, 6-3

Samsonova (RUS, Q) bat Flipkens (BEL) : 6-4, 6-2

Paolini (ITA) bat Kasatkina (RUS) : 5-7, 6-4, 6-4

Sasnovich (BIE, Q) bat Mertens (BEL, n°5) : 6-4, 6-1



Kontaveit (EST, n°4) bat Tig (ROU) : 6-3, 6-3

Siegemund (ALL) bat Begu (ROU) : 6-3, 6-4

Cocciaretto (ITA, WC) bat Hercog (SLO) : 7-6 (1), 6-3

Vekic (CRO, n°6) bat Rus (PBS) : 6-1, 6-2



Alexandrova (RUS, n°8) bat Mladenovic (FRA) : 5-7, 6-0, 6-1

Ferro (FRA) bat Podoroska (ARG, Q) : 6-2, 6-1

Errani (ITA, WC) bat Cirstea (ROU) : 7-5, 1-6, 6-4

Kr.Pliskova (RTC) bat Sakkari (GRE, n°3) : 6-4, 6-4



Yastremska (UKR, n°7) bat Sorribes Tormo (ESP) : 6-3, 6-4

Dodin (FRA, LL) bat Zidansek (SLO) : 2-6, 6-4, 6-4

Giorgi (ITA) bat Peterson (SUE) : 7-5, 6-4

Juvan (SLO, Q) bat Vondrousova (RTC, n°2) : 1-6, 7-5, 6-4