NBA.COM : Le site officiel
WTA Tour

WTA - Palerme : Le tableau et les résultats

Découvrez, tout au long de la semaine, le tableau et les résultats du tournoi WTA sur terre battue de Parlerme.

Panoramic


PALERME (Italie, WTA 250, terre battue, 203 024€)
Tenante du titre : Danielle Collins (USA)

Premier tour
Trevisan (ITA, n°1) - Avanesyan (RUS, Q)
Bronzetti (ITA) - Xi.Wang (CHN)
Errani (ITA, WC) - Cocciaretto (ITA, WC)
Paquet (FRA) - Garcia (FRA, n°5)

S.Zhang (CHN, n°3) - Masarova (ESP, Q)
Paolini (ITA) - Schmiedlova (SLQ)
Xin.Wang (CHN) - Grabher (AUT, LL)
Muhammad (USA, Q) - Parrizas Diaz (ESP, n°8)

Bondar (HUN, n°7) - Burel (FRA)
Stefanini (ITA, WC) - Udvardy (HUN)
Jeanjean (FRA, Q) bat In-Albon (SUI) : 6-2, 6-4
Sorribes Tormo (ESP, n°4) bat Bogdan (ROU) : 2-6, 6-4, 6-2

Begu (ROU, n°6) bat Brassols Ribera (ESP, Q) : 6-3, 4-6, 6-3
Dodin (FRA) bat Paoletti (ITA, Q) : 6-4, 7-5
Davis (USA) - Parry (FRA)
Fourlis (AUS, LL) - Putintseva (KAZ, n°2)
Précédent WTA - Hambourg : Krejcikova a pris sa chance, Sasn
Lire
WTA - Hambourg : Krejcikova a pris sa chance, Sasnovich et Petkovic assurent
Suivant WTA - Palerme : Dodin et Jeanjean passent en 8emes
Lire
WTA - Palerme : Dodin et Jeanjean passent en 8emes de finale
-

Dernières actualités

>