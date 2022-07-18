WTA - Palerme : Le tableau et les résultats
PALERME (Italie, WTA 250, terre battue, 203 024€)
Tenante du titre : Danielle Collins (USA)
Premier tour
Trevisan (ITA, n°1) - Avanesyan (RUS, Q)
Bronzetti (ITA) - Xi.Wang (CHN)
Errani (ITA, WC) - Cocciaretto (ITA, WC)
Paquet (FRA) - Garcia (FRA, n°5)
S.Zhang (CHN, n°3) - Masarova (ESP, Q)
Paolini (ITA) - Schmiedlova (SLQ)
Xin.Wang (CHN) - Grabher (AUT, LL)
Muhammad (USA, Q) - Parrizas Diaz (ESP, n°8)
Bondar (HUN, n°7) - Burel (FRA)
Stefanini (ITA, WC) - Udvardy (HUN)
Jeanjean (FRA, Q) bat In-Albon (SUI) : 6-2, 6-4
Sorribes Tormo (ESP, n°4) bat Bogdan (ROU) : 2-6, 6-4, 6-2
Begu (ROU, n°6) bat Brassols Ribera (ESP, Q) : 6-3, 4-6, 6-3
Dodin (FRA) bat Paoletti (ITA, Q) : 6-4, 7-5
Davis (USA) - Parry (FRA)
Fourlis (AUS, LL) - Putintseva (KAZ, n°2)