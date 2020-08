WTA - Palerme : Le premier billet pour la finale remporté par Kontaveit

PALERME (Italie, WTA International, terre battue extérieure, 163 103€)

Demi-finales

Ferro (FRA)

Quarts de finale

Ferro (FRA)

Huitièmes de finale

Ferro (FRA)

Dodin (FRA, LL) : 6-2, 6-4

Premier tour

Mladenovic (FRA)

Ferro (FRA)

Dodin (FRA, LL)

Anett Kontaveit peut toujours rêver à un deuxième titre sur le circuit WTA. L’Estonienne, 22eme joueuse mondiale, s’est qualifiée pour la finale du tournoi WTA de Palerme aux dépens de Petra Martic, tête de série numéro 1. Si le début de match a été équilibré, la tête de série numéro 4 a haussé le ton dans le quatrième jeu pour faire le break et, après avoir sauvé une balle de débreak, conclure la première manche sur le service de la Croate. Cette dernière a réagi en breakant d’entrée de deuxième manche mais, dans la foulée, elle a cédé quatre jeux de suite pour se retrouver dos au mur. Servant pour le match, Anett Kontaveit a tremblé et laissé son adversaire effacer son break de retard... pour mieux conclure sur la mise en jeu de son adversaire et un jeu blanc (6-2, 6-4 en 1h19’). Elle retrouvera Fiona Ferro ou Camila Giorgi ce dimanche pour le titre.bat Martic (CRO, n°1) : 6-2, 6-4- Giorgi (ITA)bat Sasnovich (BIE, Q) : 7-6 (5), 7-6 (3)bat Cocciaretto (ITA, WC) : 6-1, 1-6, 6-1bat Errani (ITA, WC) : 6-4, 6-1bat Yastremska (UKR, n°7) : 4-6, 7-6 (5), 6-3bat Samsonova (RUS, Q) : 5-7, 6-4, 6-2bat Paolini (ITA) : 6-0, 6-2bat Siegemund (ALL) : 3-6, 6-2, 6-2bat Vekic (CRO, n°6) : 6-2, 6-4bat Alexandrova (RUS, n°8) : 7-5, 6-2bat Kr.Pliskova (RTC) : 3-6, 6-4, 6-3batbat Juvan (SLO, Q) : 3-6, 6-2, 6-4bat Van Uytvanck (BEL) : 6-0, 6-3bat Flipkens (BEL) : 6-4, 6-2bat Kasatkina (RUS) : 5-7, 6-4, 6-4bat Mertens (BEL, n°5) : 6-4, 6-1bat Tig (ROU) : 6-3, 6-3bat Begu (ROU) : 6-3, 6-4bat Hercog (SLO) : 7-6 (1), 6-3bat Rus (PBS) : 6-1, 6-2bat: 5-7, 6-0, 6-1bat Podoroska (ARG, Q) : 6-2, 6-1bat Cirstea (ROU) : 7-5, 1-6, 6-4bat Sakkari (GRE, n°3) : 6-4, 6-4bat Sorribes Tormo (ESP) : 6-3, 6-4bat Zidansek (SLO) : 2-6, 6-4, 6-4bat Peterson (SUE) : 7-5, 6-4bat Vondrousova (RTC, n°2) : 1-6, 7-5, 6-4