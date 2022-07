WTA - Palerme : Jeanjean chute lourdement en huitièmes

Léolia Jeanjean n'ira pas plus loin. Ce mercredi, la Française, 151eme joueuse mondiale et issue des qualifications, a très lourdement chuté en huitièmes de finale du tournoi WTA 250 de Palerme en Italie, face à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, 41eme joueuse mondiale et tête de série n°4, en deux petits sets (6-0, 6-2) et 1h25 de jeu. Dans la première manche, la Française a donc encaissé une roue de bicyclette. Après un premier break, la Tricolore a sauvé quatre balles de double-break à 3-0, avant de s'incliner sur la cinquième et dernière. Pour finir par céder un ultime service, au pire des moments, et plus précisément à 5-0, pour offrir ce premier set à son adversaire du jour (6-0).

Jeanjean s'est offert un répit dans la seconde manche

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, Léolia Jeanjean a de nouveau été breakée d'entrée, avant de sauver deux balles de double-break dans la foulée. Un double-break intervenu finalement juste après, malgré une nouvelle balle sauvée. A 5-1, la moins bien classée des deux s'est offert un sursis, effaçant l'un de ses deux handicaps, pour ses deux premières balles de break dans cette rencontre. Un sursis qui n'a finalement pas eu de suite. Car c'est lors du jeu suivant que l'Espagnole a conclu cette rencontre, à sa première opportunité et sur le service de sa concurrente (6-2). En quarts de finale, Sara Sorribes Tormo affrontera la Hongroise Anna Bondar, 50eme joueuse mondiale et tête de série n°7, tombeuse d'une autre Hongroise, à savoir Panna Udvardy, 108eme joueuse mondiale, en deux manches (6-2, 6-4) et 1h14 de jeu.