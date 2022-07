WTA - Palerme : Garcia s'arrête en quarts de finale

Il n’y aura pas de Française dans le dernier carré à Palerme. Quelques heures après Diane Parry, Caroline Garcia a calé en quarts de finale face à Lucia Bronzetti. Une rencontre que la 48eme joueuse mondiale a su prendre par le bon bout avec le break obtenu à la première occasion afin de mener trois jeux à un. Mais l’Italienne a su immédiatement répliquer et recoller à la Tricolore. Le septième jeu n’est pas passé loin de tourner en faveur de la 78eme mondiale mais cette dernière n’a pas su saisir sa chance sur ses quatre opportunités de prendre le service de Caroline Garcia. Dans la foulée, la 48eme mondiale s’est montrée clinique pour repasser devant et servir pour le gain de la manche. Ce qui n’a pas été simple car, après avoir manqué une balle de set, la Lyonnaise a été contrainte d’écarter deux occasions de débreak pour Lucia Bronzetti. Toutefois, Caroline Garcia a eu le dernier mot et viré en tête à l’issue de ce premier set. Le deuxième a longtemps été un bras de fer entre les deux joueuses. Il a fallu attendre le cinquième jeu pour voir la Française obtenir les deux premières balles de break. Deux opportunités manquées et qui ne se sont pas présentées à nouveau.

Garcia a fini par céder

Lucia Bronzetti a alors mis la pression sur son adversaire mais a connu le même manque de réussite au moment de prendre son service. Toutefois, au portes du jeu décisif, l’Italienne a trouvé les ressources pour se relancer dans ce quart de finale à sa troisième balle de set sur le service de Caroline Garcia. La Tricolore a alors poussé pour reprendre la main mais les quatre balles de break obtenues dès le premier jeu de la dernière manche n’ont pas été couronnées de succès face à la défense acharnée de son adversaire. Lucia Bronzetti, elle, a bien moins hésité au moment de prendre le service de la Tricolore afin de mener trois jeux à un. L’Italienne a alors lancé une séquence de trois breaks consécutifs lui permettant de conserver la main puis de mener cinq jeux à deux en tenant son service. Tremblant au moment de conclure, avec deux balles de débreak sauvées, l’Italienne a fini par avoir le dernier mot (3-6, 7-5, 6-3 en 2h57’). Pour une place en finale, Lucia Bronzetti affrontera ce samedi sa compatriote Jasmine Paolini. Cette dernière a pris le meilleur sur la tête de série numéro 8 Nuria Parrizas-Diaz en trois manches (6-7, 7-5, 6-2 en 3h07’).