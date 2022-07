WTA - Palerme : Garcia renversante face à Cocciaretto

Into the last eight 🎱

Garcia insubmersible

Caroline Garcia revient de loin ! Comme absente en début de match face à Elisabetta Cocciaretto, la Française a finalement pu imiter Diane Parry et valider son billet pour les quarts de finale à Palerme. Car, face à l’Italienne, la Tricolore a tout fait à l’envers lors d’une première manche à oublier. Ne remportant qu’un seul point sur le service de son adversaire, Caroline Garcia s’est montrée fébrile sur son service. Le résultat a été trois balles de break converties pour trois obtenues pour Elisabetta Cocciaretto. En à peine plus de 20 minutes, la 111eme joueuse mondiale a remporté un set à sens unique et pris l’ascendant dans ce huitième de finale. Un avantage que l’Italienne aurait pu prolonger à l’entame de la deuxième manche. En effet, à cinq reprises sur l’ensemble des deux premiers jeux de service de la Française, la Transalpine a eu cinq balles de breaks. Mais Caroline Garcia les a toutes écartées avant de convertir sa première et se relancer totalement dans cette rencontre.Menant alors quatre jeux à un, la Tricolore a retrouvé de la confiance et n’a plus laissé le moindre espace à son adversaire. Au moment de servir pour égaliser à une manche partout, la Lyonnaise a eu une alerte avec une balle de débreak vite écartée. Ensuite, la première balle de set a été la bonne. Dos à dos, les deux joueuses ont alors serré le jeu et la dernière manche a été plus fermée, avec aucune brèche visible laissant espérer un break. Mais, à l’usure, c’est Caroline Garcia qui a fait céder son adversaire. A la troisième occasion, la Tricolore a pu prendre le service de son adversaire et ainsi mener cinq jeux à quatre. Engageant pour le gain du match, la 48eme mondiale a été poussée dans ses retranchements mais a trouvé les solutions pour sceller le sort de la rencontre à la première occasion (0-6, 6-3, 6-4 en 1h56’). Elina Avanesyan, issue des qualifications, ou Lucia Bronzetti sera son adversaire pour une place en demi-finales.