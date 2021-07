WTA - Palerme : Dodin se qualifie aisément pour les huitièmes

Océane Dodin n'a pas tremblé. Ce lundi, la Française, 120eme joueuse mondiale et tête de série n°6, s'est assez aisément qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi WTA 250 de Palerme en Italie, sur terre battue, en prenant le meilleur sur la Roumaine Alexandra Dulgheru, 376eme joueuse mondiale, en deux sets (6-3, 6-2) et 1h10 de jeu. Pourtant, dans la première manche, c'est bien la Française qui a été breakée d'entrée, à 1-1, malgré deux premières balles sauvées, avant de débreaker dans la foulée. Après une nouvelle balle de break sauvée à 3-3, la Tricolore s'y est reprise à trois fois avant de prendre de nouveau le service de son adversaire, pour ensuite s'adjuger cette première manche à sa deuxième opportunité (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, Océane Dodin a, cette fois, été la première à breaker, à 1-1, avant de sauver, dans la foulée, deux balles de débreak. A 4-2, la tête de série n°6 a de nouveau pris le service de son adversaire, avant de conclure sur un jeu blanc (6-2). Au prochain tour, Océane Dodin affrontera la gagnante du duel opposant la Russe Vitalia Diatchenko, 145eme joueuse mondiale, à l'Autrichienne Julia Grabher, 201eme joueuse mondiale.



PALERME (Italie, WTA 250, terre battue, 189 708€)

Tenante du titre : Fiona Ferro (FRA)



1er tour

Collins (USA, n°1) - Gerlach (ALL, Q)

Gatto-Monticone (ITA) - Inglis (AUS)

Kung (SUI) - Vikhlyantseva (RUS)

Stefanini (ITA, WC) - Sharma (AUS, n°7)



Zhang (CHN, n°4, WC) - Bucsa (ESP)

Savinykh (RUS) - Di Lorenzo (USA)

Zavatska (UKR) - Cabrera (AUS)

Danilovic (SER) - Rakhimova (RUS, n°8)



Tomova (BUL, n°5) - Bronzetti (ITA, WC)

Min (USA) bat Arruabarrena (ESP) : 6-3, 6-4

Minella (LUX) - Ruse (ROU, Q)

Bassols Ribera (ESP, Q) - Teichmann (SUI, n°3)



Dodin (FRA, n°6) bat Dulgheru (ROU) : 6-3, 6-2

Diatchenko (RUS) - Grabher (AUT)

Brancaccio (ITA, WC) - Cristian (ROU)

Zheng (CHN, Q) - Samsonova (RUS, n°2)