WTA - Palerme : Dodin et Jeanjean passent en 8emes de finale

Pour le moment, c'est un sans-faute pour les Françaises en Sicile. Alors qu'elles sont six engagées cette semaine à Palerme, les deux premières en piste ce lundi n'ont pas manqué leur entrée en lice sur la terre battue sicilienne. Dans un premier temps, Océane Dodin a évité de tomber dans le piège tendue par la jeune Italienne Matilde Paoletti (19 ans), dont ce match était son premier sur le circuit WTA. La native de Lille s'est imposée en deux sets (6-4, 7-5) et 1h49 de jeu. Dans les deux manches, la joueuse classée au 77eme rang mondial a breaké une fois de plus que son adversaire pour faire la différence et s'en sortir sans encombre, malgré neuf doubles fautes durant la partie. Cependant, ses huit aces lui ont fait beaucoup de bien. Au prochain tour, Dodin a désormais rendez-vous avec une tête de série, la Roumaine Irina Begu, tombeuse de l'Espagnole Marina Bassols Ribera (6-3, 4-6, 6-3). Un beau test en perspective.

Jeanjean sur sa lancée

L'autre Tricolore au programme du jour, c'était Léolia Jeanjean. La belle surprise française lors de la dernière édition de Roland-Garros a elle dominé Ylena In-Albon en deux sets (6-2, 6-4) et 1h32 de jeu. Issue des qualifications, après avoir son 8eme de finale la semaine dernière à Lausanne, la Montpelliéraine a démarré très fort face à la Suissesse avec deux breaks d'entrée pour mener 4-0. Derrière, elle a gardé son avance pour empocher la première manche. Derrière, Jeanjean a pris une fois de plus le service de son adversaire et a donc signé une nouvelle victoire, ce qui lui permet de rester à portée du top 100. En 8eme de finale, la 151eme mondiale aura elle aussi droit à une tête de série, l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, qui a éliminé la Roumaine Ana Bogdan (2-6, 6-4, 6-2). Mardi, Caroline Garcia opposée à Chloé Paquet, mais également Clara Burel et Diane Parry tenteront de continuer son bon début de tournoi des Bleues.