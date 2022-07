WTA - Palerme : Dodin craque en trois manches

Elle a fini par rendre les armes. Ce mercredi, la Française Océane Dodin, 77eme joueuse mondiale, a été éliminée en huitièmes de finale du tournoi WTA 250 de Palerme en Italie, sur terre battue, par la Roumaine Irina Begu, 45eme joueuse mondiale et tête de série n°6, en trois sets (1-6, 6-2, 6-4) et 2h06 de jeu. Dans la première manche, après trois premiers jeux équilibrés, la Française est alors parvenue à accélérer, s'adjugeant les quatre derniers jeux, dont les deux derniers services de son adversaire du jour, pour aller empocher cette première manche, à sa première opportunité (6-1). Dans la deuxième manche, à 1-1, la Tricolore s'est procuré une nouvelle balle de break, mais sans parvenir, cette fois, à ses fins.

Dodin a sauvé une première balle de match

Alors que sa concurrente a mené 3-2, c'est elle qui a su, cette fois, accélérer, s'adjugeant les trois derniers jeux, avec deux breaks. Même si, pour le premier, la Roumaine a dû s'y reprendre à deux fois, alors que le second lui a permis de rafler ce set et d'égaliser à une manche partout (6-2). Enfin, dans la troisième et dernière manche, les deux joueuses se sont mutuellement breakées d'entrée. A 2-1 en sa faveur, Irina Begu a alors obtenu une nouvelle balle de break, mais sans réussite, comme à 4-3. Juste avant, Océane Dodin s'est également montrée dangereuse, avec trois opportunités de prendre le service de son adversaire. Et au pire des moments, soit à 5-4, c'est donc la moins bien classée des deux qui a fini par craquer, pour offrir le match à la 45eme joueuse mondiale, malgré une première balle de match sauvée (6-4).