Collins au rendez-vous

PALERME (Italie, WTA 250, terre battue, 189 708€)

Fiona Ferro (FRA)

1er tour

Dodin (FRA, n°6)

Shuai Zhang tient son rang ! Tête de série n°4 à Palerme, la Chinoise a passé le premier tour en battant l'Espagnole Cristina Bucsa (160eme) sur le score de 7-5, 6-3 en 1h25, dans un match marqué par dix breaks. Bucsa a pourtant mené 5-2 dans le premier set, avant de perdre cinq jeux de suite. Dans le deuxième, Zhang a rapidement mené 5-1 et s'est imposée quelques minutes plus tard. En revanche,Elle l'a emporté 6-4, 6-1 en 1h42 en se montrant on ne peut plus efficace sur les balles de break, avec cinq occasions converties sur cinq. Elimination également de la tête de série n°8, Kamilia Rakhimova, éliminée par la Serbe Olga Danilovic (149eme) sur le score de 3-6, 6-2, 6-2 en 2h06 dans un match marqué par treize breaks. La Russe a notamment commis huit doubles-fautes.Quart de finaliste à Hambourg et demi-finaliste à Budapest, Danielle Collins réussit une belle saison estivale sur terre battue, et l'Américaine, tête de série n°1 à Palerme, a signé une nouvelle victoire ce mardi, contre la qualifiée allemande Katharina Gerlach.Le premier set a été riche en rebondissements, puisque Collins a mené 4-2 puis son adversaire est revenue à 4-4 et s'est procurée trois balles de set à 5-4. L'Américaine les a sauvées, a breaké dans la foulée et a empoché le set. Dans le deuxième, elle a mené 4-1, puis a perdu l'un de ses breaks d'avance, avant de conclure à 5-3, pour s'offrir un huitième de finale contre l'Australienne Inglis.bat Gerlach (ALL, Q) : 7-5, 6-3bat Gatto-Monticone (ITA) : 6-2, 6-3bat Kung (SUI) : 6-3, 6-2Stefanini (ITA, WC) - Sharma (AUS, n°7)bat Bucsa (ESP) : 7-5, 6-3bat Savinykh (RUS) : 7-5, 6-3bat Cabrera (AUS) : 6-2, 6-3bat Rakhimova (RUS, n°8) : 3-6, 6-2, 6-2bat Tomova (BUL, n°5) : 6-4, 6-1bat Arruabarrena (ESP) : 6-3, 6-4bat Minella (LUX) : 6-3, 6-1bat Bassols Ribera (ESP, Q) : 3-6, 6-4, 6-1bat Dulgheru (ROU) : 6-3, 6-2bat Grabher (AUT) : 6-3, 7-6 (5)bat Brancaccio (ITA, WC) : 2-6, 6-3, 6-4bat Samsonova (RUS, n°2) : 6-3, 6-2