WTA - Palerme : Burel sortie d'entrée

Un petit tour et puis s'en va. Ce mardi, la Française Clara Burel, 134eme joueuse mondiale, a été éliminée au premier tour du tournoi WTA 250 de Palerme en Italie, sur terre battue, par la Hongroise Ana Bondar, 50eme joueuse mondiale et tête de série n°7, en deux manches (6-4, 6-4) et 1h34 de jeu. Dans la première manche, malgré une balle de break sauvée, la Hongroise a perdu son service d'entrée, avant ne pas réussir à convertir une seule de ses trois balles de débreak, dans la foulée. Après avoir mené 3-1, la Française a perdu ses trois derniers services, dont le deuxième blanc et le troisième après avoir sauvé une première balle. Son break à 3-2 et une nouvelle balle obtenue à 4-3 ne lui ont pas permis d'éviter la perte de cette première manche, conclue par Ana Bondar à sa première opportunité (6-4).

Burel a sauvé une balle de match

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, la Tricolore a perdu son service d'entrée, avant de sauver, dans la foulée, deux balles de double-break. A 4-2, soit au pire des moments, Clara Burel a de nouveau été breakée. Dans la foulée, la mieux classée des deux servait alors pour le gain de cette rencontre. Et si elle a bien obtenu une balle de match, elle a fini par perdre son service. Ce n'était que partie remise et c'est sur sa mise en jeu suivante que la 50eme joueuse mondiale a fini par avoir le dernier mot, sur un ultime jeu blanc (6-4). Qualification également pour la Kazakhe Yulia Putintseva, 39eme joueuse mondiale et tête de série n°2, contre l'Australienne Jaimee Fourlis, 147eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux manches (6-3, 6-1) et 1h16 de jeu.