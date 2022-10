WTA - Ostrava : Swiatek s'est fait peur mais jouera la finale

60th win of the year 🥳

No.1 seed @iga_swiatek bounces back for the win over Alexandrova in a tight three set match!#OstravaOpen pic.twitter.com/pr08ojPzcy



— wta (@WTA) October 8, 2022

Swiatek a su se reprendre

Un mois de pause n’a pas stoppé l’élan d’Iga Swiatek. De retour à la compétition cette semaine à Ostrava un mois après son sacre à l'US Open, la numéro 1 mondiale s’est qualifiée pour sa septième finale de la saison aux dépens d’Ekaterina Alexandrova. Pourtant la Polonaise n’a pas été dans sa meilleure forme lors de l’entame de cette demi-finale, concédant la première balle de break dans le cinquième jeu mais parvenant à la sauver. La tête de série numéro 1 à Ostrava a ensuite eu une occasion de conclure le premier set avant le jeu décisif mais sa première occasion de prendre le service de la Russe n’a pas été couronnée de succès. Le jeu décisif a vu les deux joueuses se rendre coup pour coup mais c’est bien Iga Swiatek qui a eu le dernier mot à la première opportunité de conclure. C’est alors que la numéro 1 mondiale est comme sortie du match. Ne parvenant pas à mettre Ekaterina Alexandrova en difficulté sur son service, la Polonaise n’a pas plus été en mesure de conserver le sien.Le résultat a été une série de cinq jeux remportés consécutivement par la 21eme mondiale. A l’orgueil, Iga Swiatek a effacé un de ses deux breaks de retard… pour mieux perdre une nouvelle fois son service et se retrouver emmenée dans un troisième set. Ekaterina Alexandrova a alors eu une occasion de prendre le service de la patronne du circuit WTA dès son premier passage au service mais la réussite n’a pas été au rendez-vous. Une occasion en or que la 21eme mondiale n’a pas su profiter, un échec qu’elle pourra amèrement regretté car une telle opportunité ne s’est pas présentée à nouveau. Le septième jeu, remporté blanc a alors permis à Iga Swiatek de prendre l’ascendant. Après avoir manqué trois balles de match sur le service de son adversaire, la Polonaise a scellé le sort du match sur son engagement et à la première occasion (7-6, 2-6, 6-4 en 2h39’). Pour le titre, elle affrontera ce dimanche Barbora Krejcikova, tombeuse en trois manches d’Elena Rybakina après avoir laissé échapper le premier set (3-6, 7-6, 6-4 en 2h24’).