WTA - Ostrava : Sakkari de retour en finale

🇬🇷 @mariasakkari is into her first final of the season with victory over Swiatek!#OstravaOpen pic.twitter.com/85DMusgA7I

OSTRAVA (République tchèque, WTA 500, dur intérieur, 482291€)

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

Premier tour

Dodin (FRA, Q)

Ferro (FRA, Q)

Garcia (FRA, WC)

Demi-finaliste à Abu Dhabi, au Grampians Trophy de Melbourne, à Miami, à Roland-Garros et à l'US Open, Maria Sakkari vit la plus belle saison de sa carrière à 26 ans, et la Grecque s'est enfin qualifiée pour une finale ce samedi. Trois ans après la première finale de sa carrière (à San Diego en 2018) et deux ans après son premier et dernier titre (à Rabat en 2019), la 12eme joueuse mondiale disputera la finale du WTA 500 d'Ostrava.Sakkari a été on ne peut plus efficace dans le premier set, où elle a breaké d'entrée et n'a ensuite pas eu la moindre balle de break à défendre. Dans le deuxième, elle a mené 4-2, puis la Polonaise est revenue à 4-4, mais Sakkari a repris le service adverse à 5-5, avant de conclure sans trembler. Celle qui sera, au pire, n°11 mondiale lundi (9eme au mieux) sera opposée en finale à Petra Kvitova (3-3 dans les confrontations) ou Anett Kontaveit (6-4 pour Sakkari).bat Swiatek (POL, n°1) : 6-4, 7-5Kontaveit (EST) - Kvitova (RTC, n°2)bat Rybakina (KAZ, n°7) : 7-6 (5), 6-2bat Martincova (RTC, WC) : 7-5, 6-3bat Bencic (SUI, n°3) : 6-4, 6-3bat Teichmann (SUI) : 6-4, 6-4bat Putintseva (KAZ) : 6-4, 6-4bat Linette (POL, Q) : 6-3, 2-6, 6-1bat Ostapenko (LET, WC) : 6-4, 6-2bat Pavlyuchenkova (RUS, n°5) : 7-6 (5), 7-6 (6)bat Badosa (ESP, n°9) : 6-3, 6-4bat Sorribes Tormo (ESP) : 6-2, 6-3bat Riske (USA) : 6-3, 1-6, 6-4bat Potapova (RUS, Q) : 6-1, 6-7 (4), 6-3- Byebat Zhang (CHN) : 5-7, 7-6 (7), 6-4bat: 6-2, 7-6 (3)bat Kudermetova (RUS) : 6-1, 6-3- Byebat Blinkova (RUS, LL) : 6-4, 6-0bat Siniakova (RTC, WC) : 5-7, 6-4, 7-6 (7)bat Konjuh (CRO, Q) : 7-6 (3), 6-1bat Gracheva (RUS, LL) : 6-2, 6-2bat Cirstea (ROU) : 6-4, 6-4bat Zakharova (RUS, Q) : 6-3, 6-3- Byebat Kerber (ALL, n°6) : 6-2, 6-3bat: 6-4, 1-6, 6-4bat: 6-2, 7-6 (6)- Bye