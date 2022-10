WTA - Ostrava : Rybakina engrange, Ostapenko tombe déjà

Ostapenko déjà dehors

Alors que seules Iga Swiatek et Ons Jabeur sont d'ores et déjà qualifiées pour le Masters de Fort North, le WTA 500 d'Ostrava va attribuer de gros points cette semaine et Daria Kasatkina espère bien se rapprocher un peu plus du Texas. La Russe est désormais sixième à la Race, après sa victoire au premier tour en République tchèque contre l'ancienne gagnante de l'US Open, Emma Raducanu, désormais 67eme mondiale.Après avoir vu son adversaire revenir de 0-2 à 3-2, la n°11 mondiale a servi pour le gain du premier set à 5-4, mais a perdu son service, puis a breaké de nouveau à 5-5, avant d'empocher la manche. Dans la deuxième, un seul break, à 2-2, lui a permis de s'imposer. La voici donc en huitièmes de finale, où elle affrontera sa compatriote Alexandrova. Une victoire lui permettrait de dépasser Caroline Garcia (qui rejouera la semaine prochaine à San Diego) en devenant cinquième à la Race.Le tournoi est en revanche déjà terminé pour la tête de série n°8, Jelena Ostapenko, sèchement battue par Aliaksandra Sasnovich : 6-2, 6-2 en 1h13. Malgré un service irrégulier (5 aces, 6 doubles-fautes), la 31eme mondiale a pris le dessus sur la 16eme, en lui prenant son service à 0-0 et 4-2 dans le premier set, puis en gagnant une deuxième manche ponctuée de cinq breaks consécutifs entre 2-0 et 5-2., alors qu'Ostapenko reste 18eme à la Race et bien loin de Fort North.