WTA - Ostrava : Mauvaise opération pour Haddad Maia

Quart de finaliste la semaine passée à Tallinn (elle est tombée face à la future gagnante Barbora Krejcikova), Beatriz Haddad Maia n'est pas parvenue à enchaîner cette semaine du côté d'Ostrava. La Brésilienne, tête de série n°7 du tournoi tchèque, est tombée d'entrée face à la joueuse locale Karolina Muchova, au classement bien plus modeste qu'elle (189eme contre 15eme). La wild-card l'a emporté 6-4, 6-4 en 1h41, dans un match marqué par six breaks. Haddad Maia a pris le service adverse d'entrée de jeu, mais son adversaire a égalisé à 2-2, avant de breaker à 3-3 pour empocher le premier set.et permettant donc à son adversaire de s'imposer. Cette défaite est une mauvaise opération pour Haddad Maia, 15eme à la Race et qui peut rêver du Masters de North Fort, mais elle a laissé échapper la possibilité de prendre de gros points cette semaine.