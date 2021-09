WTA - Ostrava : Les têtes de série au rendez-vous

Looking strong in the @porsche #RaceToTheWTAFinals 👀



Maria Sakkari is into her 7th quarterfinal of the season with a win over Ostapenko!

— wta (@WTA) September 23, 2021

OSTRAVA (République tchèque, WTA 500, dur intérieur, 482291€)

Huitièmes de finale

Premier tour

Dodin (FRA, Q)

Ferro (FRA, Q)

Garcia (FRA, WC)

Il y aura au moins quatre têtes de série en huitièmes de finale du tournoi WTA d'Ostrava. Après Iga Swiatek (n°1) et Petra Kvitova (n°2) mercredi, ce sont Maria Sakkari (n°4) et Elena Rybakina (n°7) qui les ont rejointes. La Grecque, qui disputait son premier match depuis sa défaite en demi-finale de l'US Open contre Emma Raducanu, la future gagnante, a disposé de Jelena Ostapenko, finaliste la semaine passée à Luxembourg, sur le score de 6-4, 6-2 en 1h24.Elle a pris le service adverse à 3-3 dans le premier set et à 0-0 et 2-0 dans le deuxième pour l'emporter. Elena Rybakina a quant à elle eu plus de mal, puisqu'il lui a fallu trois sets et 1h38 de jeu pour se défaire de Magda Linette : 6-3, 2-6, 6-1. Malgré ses 11 aces, elle a perdu trois fois sa mise en jeu, dans la deuxième manche, mais elle s'est bien reprise en déroulant dans la troisième, avec des breaks à 2-1 et 4-1. Prochaine adversaire : Iga Swiatek.bat Putintseva (KAZ) : 6-4, 6-4bat Linette (POL, Q) : 6-3, 2-6, 6-1bat Ostapenko (LET, WC) : 6-4, 6-2Martincova (RTC, WC) - Pavlyuchenkova (RUS, n°5)bat Badosa (ESP, n°9) : 6-3, 6-4Sorribes Tormo (ESP) - Bencic (SUI, n°3)Teichmann (SUI) - Riske (USA)bat Potapova (RUS, Q) : 6-1, 6-7 (4), 6-3- Byebat Zhang (CHN) : 5-7, 7-6 (7), 6-4bat: 6-2, 7-6 (3)bat Kudermetova (RUS) : 6-1, 6-3- Byebat Blinkova (RUS, LL) : 6-4, 6-0bat Siniakova (RTC, WC) : 5-7, 6-4, 7-6 (7)bat Konjuh (CRO, Q) : 7-6 (3), 6-1bat Gracheva (RUS, LL) : 6-2, 6-2bat Cirstea (ROU) : 6-4, 6-4bat Zakharova (RUS, Q) : 6-3, 6-3- Byebat Kerber (ALL, n°6) : 6-2, 6-3bat: 6-4, 1-6, 6-4bat: 6-2, 7-6 (6)- Bye