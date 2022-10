WTA - Ostrava : Krejcikova l'emporte face à Swiatek pour remporter un deuxième titre consécutif

BARBORA WINS OSTRAVA!!!

Krejcikova n’a jamais plié face à Swiatek

Ce n’est pas une petite performance que Barbora Krejcikova a réalisé ce dimanche. En sept finales disputées depuis le début de la saison, jamais Iga Swiatek avait vu le trophée lui échapper, notamment à Roland-Garros et à l’US Open. Mais, devant son public, la Tchèque est parvenue à faire tomber la numéro 1 mondiale au terme d’une finale intense longue de plus de trois heures. Un match qu’Iga Swiatek a démarré tambour battant, mettant la tête de Barbora Krejcikova sous l’eau. En effet, si les deux joueuses ont remporté leur premier jeu de service, la 23eme mondiale a manqué trois occasions de prendre le service de la Polonaise et l’a amèrement regretté. En effet, la numéro 1 mondiale a remporté cinq jeux consécutifs pour mener cinq jeux à un et servir pour le gain de la première manche. C’est alors que la Tchèque a relevé la tête, écarté une balle de set sur son service et égalisé à cinq jeux partout avec autorité. Mais, manquant à nouveau trois balles pour passer devant au tableau d’affichage, Barbora Krejcikova a vu la manche lui échapper. Dans la foulée, Iga Swiatek a haussé le ton pour virer en tête sur un ultime break.Pas démobilisée, la locale de l’étape a répliqué en prenant le service de la Polonaise dès le premier jeu du deuxième set. Un avantage farouchement défendu mais, après avoir écarté trois balles de débreak dans le quatrième jeu, c’est dans le huitième que la 23eme mondiale a cédé. L’issue inévitable a été le jeu décisif, qui a démarré parfaitement pour Barbora Krejcikova. Remportant six des sept premiers échanges, la Tchèque a toutefois dû attendre sa quatrième balle de set pour égaliser et relancer totalement cette finale. Les deux joueuses ont rivalisé pendant sept jeux loin d’être accrochés. C’est alors qu’Iga Swiatek a mis genou à terre. Sur un jeu blanc, la numéro 1 mondiale a concédé son service une fois de trop. A l’orgueil, Iga Swiatek a alors écarté cinq balles de match mais également manqué une balle qui lui aurait permis de relancer cette fin de match. A l’usure et à sa sixième balle de match, Barbora Krejcikova a fait tomber la numéro 1 mondial de son piédestal (5-7, 7-6, 6-3 en 3h17’), mettant un terme à sa série de dix finales remportées de manière consécutive. Après Tallinn la semaine passée, la Tchèque remporte son deuxième tournoi en 2022 et va réintégrer le Top 15 mondial dès ce lundi.