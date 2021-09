WTA - Ostrava : Ferro chute d'entrée

Fiona Ferro pourra certainement avoir des regrets. Ce mercredi, la Française, 85eme joueuse mondiale et issue des qualifications, a été éliminée au premier tour du tournoi WTA 500 d'Ostrava en République tchèque, sur dur intérieur, par l'Américaine Alison Riske, 32eme joueuse mondiale et finaliste à Portoroz la semaine dernière. Cette rencontre s'est conclue en trois sets (6-4, 1-6, 6-4) et 2h16 de jeu. Dans la première manche, la Française pensait alors certainement avoir fait le plus dur. Avec deux breaks et malgré un débreak, elle menait alors 4-2 service à suivre pour elle. Mais incapable de confirmer, la Tricolore a fini par céder les quatre derniers jeux et le set (6-4). En revanche, la deuxième manche fut à sens unique ou presque. D'entrée, Fiona Ferro a, tout de même, dû sauver deux balles de break, avant de dérouler et d'empocher deux des trois mises en jeu de son adversaires, pour finir par égaliser à une manche partout (6-1). Enfin, dans la troisième et dernière manche, la Française pourra encore avoir de nombreux regrets. Avec un break d'avance en poche, la Tricolore s'apprêtait à servir pour mener 4-2, mais malgré deux balles de débreak sauvées, elle a fini par céder sur la troisième. A 4-4, Fiona Ferro s'est procurée trois nouvelles balles de break. Incapable de faire la différence, c'est même elle qui s'est fait surprendre sur son propre service pour offrir la victoire à l'Américaine (6-4).



OSTRAVA (République tchèque, WTA 500, dur intérieur, 482291€)

Tenante du titre : Aryna Sabalenka (BIE)



Huitièmes de finale

Swiatek (POL, n°1) - Putintseva (KAZ)

Linette (POL, Q) - Rybakina (KAZ, n°7)

Sakkari (GRE, n°4) - Blinkova (RUS, LL) ou Ostapenko (LET, WC)

Martincova (RTC, WC) - Pavlyuchenkova (RUS, n°5)



Badosa (ESP, n°9) - Kontaveit (EST)

Sorribes Tormo (ESP) - Bencic (SUI, n°3)

Teichmann (SUI) - Riske (USA)

Potapova (RUS, Q) - Kvitova (RTC, n°2)



Premier tour

Swiatek (POL, n°1) - Bye

Putintseva (KAZ) bat Zhang (CHN) : 5-7, 7-6 (7), 6-4

Linette (POL, Q) bat Dodin (FRA, Q) : 6-2, 7-6 (3)

Rybakina (KAZ, n°7) bat Kudermetova (RUS) : 6-1, 6-3



Sakkari (GRE, n°4) - Bye

Blinkova (RUS, LL) - Ostapenko (LET, WC)

Martincova (RTC, WC) bat Siniakova (RTC, WC) : 5-7, 6-4, 7-6 (7)

Pavlyuchenkova (RUS, n°5) bat Konjuh (CRO, Q) : 7-6 (3), 6-1



Badosa (ESP, n°9) bat Gracheva (RUS, LL) : 6-2, 6-2

Kontaveit (EST) bat Cirstea (ROU) : 6-4, 6-4

Sorribes Tormo (ESP) bat Zakharova (RUS, Q) : 6-3, 6-3

Bencic (SUI, n°3) - Bye



Teichmann (SUI) bat Kerber (ALL, n°6) : 6-2, 6-3

Riske (USA) bat Ferro (FRA, Q) : 6-4, 1-6, 6-4

Potapova (RUS, Q) bat Garcia (FRA, WC) : 6-2, 7-6 (6)

Kvitova (RTC, n°2) - Bye