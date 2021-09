WTA - Ostrava : Encore une demi-finale pour Sakkari

Après l’US Open, Maria Sakkari va disputer une deuxième demi-finale consécutive sur le circuit WTA à Ostrava. La Grecque, tête de série numéro 4 en République tchèque, a mis un terme au parcours de Tereza Martincova. Partie tambour battant avec le break dès le premier jeu, la 12eme mondiale a vu la Tchèque recoller à cinq jeux partout mais cette dernière a immédiatement cédé son service puis le set. Jamais inquiétée sur sa mise en jeu, Maria Sakkari a pris l’ascendant dès le troisième jeu puis, après avoir manqué une occasion de double break, l’a obtenu pour conclure la rencontre (7-5, 6-3 en 1h37’). Iga Swiatek ou Elena Rybakina sera sur son chemin dans le dernier carré.



OSTRAVA (République tchèque, WTA 500, dur intérieur, 482291€)

Tenante du titre : Aryna Sabalenka (BIE)



Quarts de finale

Swiatek (POL, n°1) - Rybakina (KAZ, n°7)

Sakkari (GRE, n°4) bat Martincova (RTC, WC) : 7-5, 6-3

Kontaveit (EST) - Bencic (SUI, n°3)

Teichmann (SUI) - Kvitova (RTC, n°2)



Huitièmes de finale

Swiatek (POL, n°1) bat Putintseva (KAZ) : 6-4, 6-4

Rybakina (KAZ, n°7) bat Linette (POL, Q) : 6-3, 2-6, 6-1

Sakkari (GRE, n°4) bat Ostapenko (LET, WC) : 6-4, 6-2

Martincova (RTC, WC) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°5) : 7-6 (5), 7-6 (6)



Kontaveit (EST) bat Badosa (ESP, n°9) : 6-3, 6-4

Bencic (SUI, n°3) bat Sorribes Tormo (ESP) : 6-2, 6-3

Teichmann (SUI) bat Riske (USA) : 6-3, 1-6, 6-4

Kvitova (RTC, n°2) bat Potapova (RUS, Q) : 6-1, 6-7 (4), 6-3



Premier tour

Swiatek (POL, n°1) - Bye

Putintseva (KAZ) bat Zhang (CHN) : 5-7, 7-6 (7), 6-4

Linette (POL, Q) bat Dodin (FRA, Q) : 6-2, 7-6 (3)

Rybakina (KAZ, n°7) bat Kudermetova (RUS) : 6-1, 6-3



Sakkari (GRE, n°4) - Bye

Ostapenko (LET, WC) bat Blinkova (RUS, LL) : 6-4, 6-0

Martincova (RTC, WC) bat Siniakova (RTC, WC) : 5-7, 6-4, 7-6 (7)

Pavlyuchenkova (RUS, n°5) bat Konjuh (CRO, Q) : 7-6 (3), 6-1



Badosa (ESP, n°9) bat Gracheva (RUS, LL) : 6-2, 6-2

Kontaveit (EST) bat Cirstea (ROU) : 6-4, 6-4

Sorribes Tormo (ESP) bat Zakharova (RUS, Q) : 6-3, 6-3

Bencic (SUI, n°3) - Bye



Teichmann (SUI) bat Kerber (ALL, n°6) : 6-2, 6-3

Riske (USA) bat Ferro (FRA, Q) : 6-4, 1-6, 6-4

Potapova (RUS, Q) bat Garcia (FRA, WC) : 6-2, 7-6 (6)

Kvitova (RTC, n°2) - Bye