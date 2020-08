WTA : Osaka est la sportive la mieux payée du monde

Naomi Osaka numéro un mondiale ! Non pas au classement WTA, dont elle n’occupe que le dixième rang, mais au classement des sportives les mieux payées du monde entre le 1er juin 2019 et le 1er juin 2020. Le magazine Forbes, spécialisé dans les fortunes, a publié son classement annuel ce lundi, et la Japonaise détrône Serena Williams, qui était la sportive la mieux payée du monde les quatre années précédentes. Si Naomi Osaka a peu brillé sur les courts durant la période juin 2019- juin 2020 (une victoire finale à Tokyo et Pékin, cinq matchs gagnés en Grand Chelem), elle a revanche gagné beaucoup d’argent (dix fois plus !) avec ses divers contrats publicitaires (Nike, Nissan, Yonex…). La Japonaise devance d’un peu plus d’un million d’euros Serena Williams, neuvième joueuse mondiale, qui a quant à elle remporté huit fois plus d’argent grâce à ses contrats que ses résultats. Loin derrière, Ashleigh Barty, la n°1 mondiale est dans une situation totalement différente, avec plus de trois fois plus d’argent remporté sur le court (notamment le Masters de Shenzhen, très richement doté) qu’en dehors. Idem pour Simona Halep (gagnante de Wimbledon 2019) et Bianca Andreescu (gagnante de l’US Open 2019), qui suivent le trio au classement.

Du changement à prévoir l'année prochaine

Avec 4,5 à 5,5 millions d’euros gagnés sur l’année écoulée, Garbine Muguruza, Elina Svitolina, Sofia Kenin et Angelique Kerber sont les autres membres du Top 9 de ce classement. En dixième position, on retrouve la seule sportive à ne pas jouer au tennis : Alex Morgan, la footballeuse américaine de 31 ans qui évolue à Orlando, et qui a donné naissance à son premier enfant en mai dernier. Elle a touché 336 000 euros de salaires et primes sur la dernière année, et 3,5 millions grâce à ses sponsors, notamment Nike, qui a accepté de la payer pendant son congé maternité (ce qui n'était pas garanti). L’année prochaine, le classement pourrait connaitre de grosses évolutions, car les tenniswomen ont été privées de tournois en juin et juillet (notamment Wimbledon) et ne disputeront pas la très lucrative tournée asiatique cet automne. Du côté du football, Alex Morgan pourrait laisser sa place à la Ballon d’Or 2018 Ada Hegerberg, qui a signé un gros contrat avec Nike (un million d’euros par an).



Le Top 10 des sportives les mieux payées du monde

1- Naomi Osaka (JAP/tennis/31,4 millions d’euros de revenus en 2020)

2- Serena Williams (USA/tennis/30,24 millions)

3- Ashleigh Barty (AUS/tennis/11 millions)

4- Simona Halep (ROU/tennis/9,2 millions)

5- Bianca Andreescu (CAN/tennis/7,5 millions

6- Garbine Muguruza (ESP/tennis/5,5 millions)

7- Elina Svitolina (UKR/tennis/5,4 millions)

8- Sofia Kenin (USA/tennis/4,9 millions)

9- Angelique Kerber (ALL/tennis/4,5 millions)

10- Alex Morgan (USA/football/3,9 millions)

.