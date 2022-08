WTA : Osaka de nouveau entraînée par son père

Retour aux sources pour Naomi Osaka. La tenniswoman, ancienne numéro une mondiale, va de nouveau être coachée par son propre père, qui a été son tout premier entraîneur. Une annonce qui fait suite à la fin de sa collaboration avec celui qui l'entraînait alors dernièrement, à savoir le Belge Wim Fissette, avec qui la principale intéressée s'est séparée en bons termes, selon ses propres confidences. A ce sujet, présente en conférence de presse et dans des propos rapportés par le quotidien sportif français L'Equipe, Osaka a confié : "Nous avons vraiment passé du bon temps ensemble et c'est un excellent coach. C'est quelqu'un de très ambitieux. J'étais blessée et je sentais qu'il aurait vraiment voulu être à Wimbledon. Nous étions sur deux longueurs d'onde différentes, mais c'est vraiment un gars cool. Nous ne nous sommes pas séparés en mauvais termes, mais j'avais besoin d'un autre type d'énergie."

"Il m'aide à penser différemment"

La Japonaise, qui n'a pas disputé la saison sur gazon en raison d'une blessure à l'un de ses tendons d'Achille, s'est dit ravie de faire de nouveau équipe avec son père Leonard François et l'avoir de nouveau dans sa box, pour la première fois depuis 2018 et la fin de leur première collaboration : "Je voulais vraiment qu'il revienne car il m'aide à penser différemment. Quand j'ai les idées noires, il sait m'aider à voir les choses de façon plus positive. Quand je suis stressée, il se met à danser, des choses comme ça, pour que je me sente mieux et que je pense à autre chose. C'est bon de l'avoir à mes côtés, cela me rappelle quand j'étais encore une enfant. Actuellement, oui, il est mon coach principal. C'est le titre que je lui donne." Osaka, qui compte déjà un total de quatre Grands Chelems à son palmarès, est attendue du côté de l'Open de San José, pour son grand retour à la compétition.