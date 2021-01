WTA : Onze mois après, Barty va rejouer !

Onze mois plus tard, Ashleigh Barty va faire son grand retour sur les courts. Au même titre que l'Américaine Serena Williams, qui n'a plus joué, elle, depuis Roland-Garros, la jeune Australienne toujours en tête du classement WTA disputera les deux tournois de Melbourne programmés juste avant l'Open d'Australie et sur ces mêmes courts de Melbourne Park de surcroît.

Les organisateurs australiens ont annoncé jeudi que la chef de file du tennis de leur pays chez les femmes ainsi que la championne américaine seraient de la partie pour ces deux épreuves qui permettront aux joueuses de peaufiner leurs derniers réglages pour ce premier rendez-vous de la saison du Grand Chelem. Depuis sa défaite en demi-finales du tournoi du Qatar en février dernier face à Petra Kvitova, Barty (24 ans) a pourtant disparu des radars. Ce qui n'empêche pas la jeune Australienne de conserver la place de numéro 1 mondiale, à laquelle elle avait également terminé cette saison dernière fortement chamboulée par l'apparition du coronavirus.

C'est d'ailleurs la dégradation soudaine du contexte sanitaire lié à cette pandémie de Covid-19 qui avait stoppé soudainement Barty dans son élan. Elle venait pourtant encore d'enchaîner les performances de haute facture, avec rien que sur le début d'année 2020 une victoire à Adelaïde, une demi-finale à l'Open d'Australie et donc une autre, à Doha.

Tenante du titre, elle renonce à Roland-Garros !



Redoutant d'être contaminée et pas chaude à l'idée de se frotter aux différents protocoles sanitaires mis en place, et en premier lieu la quarantaine de quatorze jours imposée par beaucoup de pays à leur arrivée sur le territoire, Barty avait quitté le circuit du jour au lendemain. Alors qu'elle était vainqueur sortante après avoir soulevé en 2019 son tout premier trophée dans un tournoi du Grand Chelem, l'Australienne avait ainsi renoncé à venir défendre son titre à Roland-Garros, plusieurs semaines après avoir déjà fait l'impasse sur l'US Open.

A force de voir la numéro 1 mondiale renoncer à tous les tournois qui se présentaient devant elle, on finissait même presque par se demander si elle rejouerait un jour. Ce jour interviendra à la fin du mois ou au début du mois suivant, pas loin d'un an après la dernière apparition en compétition de la native d'Ipswich. Rien que pour cela ces deux rendez-vous préparatoires à l'Open d'Australie vaudront le déplacement.