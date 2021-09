WTA - Nur-Sultan : Van Uytvanck et Putintseva dans le dernier carré

Yulia Putintseva et Alison Van Uytvanck tiennent leur rang au Kazakhstan. Respectivement tête de série numéro 1 et numéro 2, la Kazakhe et la Belge poursuivent leur route à Nur-Sultan. Les deux joueuses se sont qualifiées jeudi pour les demi-finales. Sur ses terres, Putintseva s'est imposée en trois sets (6-3, 4-6, 6-0, 2h35 de jeu) face à la Russe Anastasia Gasanova, 160eme mondiale. Van Uytvanck, elle, n'a eu besoin que de deux manches (6-4, 6-4) pour écarter de sa route une autre Russe Varvara Gracheva, 88eme au classement. Victorieuse du tournoi de Nottingham en juin dernier sur le gazon anglais, la Belge n'avait précisément plus atteint le dernier carré dans un tournoi depuis ce titre. Pour Putintseva, il n'y a pas besoin de remonter aussi loin, puisque la Kazakhe avait déjà atteint les demies à Portoroz (Slovénie) douze jours plus tôt. Les deux femmes seront accompagnées de la Roumaine Jacqueline Cristian, qui n'avait encore jamais fait mieux, elle, en revanche cette saison sur le circuit WTA, qu'un quart de finale, à Palerme en juillet dernier. Tombeuse de Clara Burel au tour précédent, la jeune joueuse de 23 ans classée au 126eme rang mondial s'est débarrassée jeudi de la Serbe Aleksandra Krunic (166eme) en deux petits sets (6-4, 6-3). Elle sera opposée vendredi à Van Uytvanck.



NUR-SULTAN (KAZAKHSTAN, WTA 250, dur indoor, 202 702€)

Première édition



Demi-finales

Putintseva (KAZ, n°1) - Potapova (RUS, WC) ou Peterson (SUE, n°6)

Cristian (ROU) - Van Uytvanck (BEL, n°2)



Quarts de finale

Putintseva (KAZ, n°1) bat Gasanova (RUS) : 6-3, 4-6, 6-0

Potapova (RUS, WC) - Peterson (SUE, n°6)

Cristian (ROU) bat Krunic (SER, Q) : 6-4, 6-3

Van Uytvanck (BEL, n°2) bat Gracheva (RUS) : 6-4, 6-4



2eme tour

Putintseva (KAZ, n°1) bat Lapko (BIE) : 6-4, 6-4

Gasanova (RUS) bat Konjuh (CRO, n°5) : 2-6, 7-6 (4), 6-2

Potapova (RUS, WC) bat Mladenovic (FRA, n°3) : 1-6, 6-4, 6-3

Peterson (SUE, n°6) bat Diyas (KAZ) : 6-2, 6-2



Cristian (ROU) bat Burel (FRA, n°8) : 6-7 (3), 6-1, 6-2

Krunic (SER, Q) bat Juvan (SLO) : 6-4, 6-3

Gracheva (RUS) bat Tsurenko (UKR, Q) : 6-2, 6-4

Van Uytvanck (BEL, n°2) bat Friedsam (ALL) : 6-4, 3-6, 6-4



1er tour

Putintseva (KAZ, n°1) bat Gorgodze (GEO) : 6-1, 6-2

Lapko (BIE) bat Niemeier (ALL) : 7-5, 4-6, 6-4

Gasanova (RUS) bat Hatouka (BIE, Q) : 6-1, 6-1

Konjuh (CRO, n°5) bat Radwanska (POL, LL) : 7-6 (6), 6-1



Mladenovic (FRA, n°3) bat Danilina (KAZ, WC) : 6-4, 6-7 (5), 6-4

Potapova (RUS, WC) bat Pattinama Kerkhove (PBS) : 7-5, 6-1

Diyas (KAZ) bat Zakharova (RUS, Q) bat : 6-7 (6), 6-4, 7-5

Peterson (SUE, n°6) bat Voegele (SUI) : 7-5, 4-6, 6-3



Burel (FRA, n°8) bat Minella (LUX) : 5-2 abandon

Cristian (ROU) bat Vikhlyantseva (RUS, Q) : 4-6, 7-5, 6-2

Krunic (SER, Q) bat Boulter (GBR, Q) : 3-6, 6-3, 7-5

Juvan (SLO) bat Minnen (BEL, n°4) : 2-6, 7-6 (5), 6-4



Gracheva (RUS) bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-3, 7-6 (5)

Tsurenko (UKR, Q) bat Diatchenko (RUS) : 6-1, 3-1, abandon

Friedsam (ALL) bat Rodionova (AUS) : 4-6, 6-4, 6-2

Van Uytvanck (BEL, n°2) bat Kulambayeva (KAZ, WC) : 6-3, 6-4