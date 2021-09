Un tour mais pas deux. Ce mercredi, la Française Kristina Mladenovic, 62eme joueuse mondiale et tête de série n°3, a été éliminée en huitièmes de finale du tournoi WTA 250 de Nur-Sultan au Kazakhstan, sur dur indoor, par la Russe Anastasia Potapova, 80eme joueuse mondiale et bénéficiaire d'une wild card, en trois manches (1-6, 6-4, 6-3) et 2h07 de jeu. Pourtant, tout avait parfaitement bien débuté pour la Française. Dans la première manche, cette dernière a même fait cavalier seul. Après un double break d'entrée, la Tricolore a sauvé une balle de débreak à 4-1, pour finir par conclure sur un nouveau break et à sa troisième opportunité (6-1). Dans la deuxième manche, Kristina Mladenovic a perdu un premier service, blanc, à 1-1, avant de débreaker dans la foulée. Au pire des moments, à 4-4, et malgré deux premières balles sauvées, la mieux classée des deux a cédé un nouveau service. Dans la foulée, malgré une balle de débreak, la 62eme joueuse mondiale a finalement laissé échapper cette manche (6-4). Enfin, la troisième et dernière manche fut bien plus décousue. La tête de série n°3 n'a remporté que son premier service, avant de céder les quatre derniers. Malgré deux débreaks sur quatre, cela n'a donc pas été suffisant pour empêcher la Russe de s'imposer sur un ultime break, blanc (6-3).

Burel également renversée

Il n'y a plus de Françaises au Kazakhstan. Ce mercredi, c'est également Clara Burel, 79eme joueuse mondiale et tête de série n°8, qui a été éliminée en huitièmes de finale du tournoi WTA 250 de Nur-Sultan, sortie par la Roumaine Jaqueline Adina Cristian, 126eme joueuse mondiale, en trois manches (6-7 (3), 6-1, 6-2) et 2h01 de jeu. Pourtant, tout avait donc également bien commencé pour la Française. Dans une première manche complètement décousue, marquée notamment par trois breaks chacune, la Tricolore s'est procuré une première balle de set à 5-3. Pas en mesure de conclure, Clara Burel a ensuite été poussée jusqu'au tie-break, qu'elle a donc remporté, à sa deuxième tentative (7-6 (3)). Par la suite, le match fut bien plus compliqué pour la mieux classée des deux. Dans la deuxième manche, la 79eme joueuse mondiale n'a remporté aucun de ses quatre services, mais elle a réussi à sauver l'honneur en en prenant un à son adversaire (6-1). Enfin, dans l'ultime set, la tête de série n°8 s'y est reprise à deux fois, mais elle a bel et bien breaké d'entrée la Roumaine, avant de mener 2-1, service à suivre. Mais incapable d'enchaîner, Clara Burel s'est écroulée, perdant alors les cinq derniers jeux, dont ses trois ultimes services, pour laisser Jaqueline Adina Cristian l'emporter (6-2).

Van Uytvanck et Gracheva en quarts

Ça passe également pour la Belge Alison Van Uytvanck, 89eme joueuse mondiale et tête de série n°2, qui a éliminé l'Allemande Anna-Lena Friedsam, 131eme joueuse mondiale, en trois manches (6-4, 3-6, 6-4) et 1h58 de jeu. En quarts de finale, elle affrontera la Russe Varvara Gracheva, 88eme joueuse mondiale et tête de série n°7, qui a sorti l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, 161eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux sets (6-2, 6-4) et 1h31 de jeu.



NUR-SULTAN (KAZAKHSTAN, WTA 250, dur indoor, 202 702€)

Première édition



2eme tour

Putintseva (KAZ, n°1) - Lapko (BIE)

Gasanova (RUS) - Konjuh (CRO, n°5)

Potapova (RUS, WC) bat Mladenovic (FRA, n°3) : 1-6, 6-4, 6-3

Diyas (KAZ) - Peterson (SUE, n°6)



Cristian (ROU) bat Burel (FRA, n°8) : 6-7 (3), 6-1, 6-2

Krunic (SER, Q) bat Juvan (SLO) : 6-4, 6-3

Gracheva (RUS) bat Tsurenko (UKR, Q) : 6-2, 6-4

Van Uytvanck (BEL, n°2) bat Friedsam (ALL) : 6-4, 3-6, 6-4



1er tour

Putintseva (KAZ, n°1) bat Gorgodze (GEO) : 6-1, 6-2

Lapko (BIE) bat Niemeier (ALL) : 7-5, 4-6, 6-4

Gasanova (RUS) bat Hatouka (BIE, Q) : 6-1, 6-1

Konjuh (CRO, n°5) bat Radwanska (POL, LL) : 7-6 (6), 6-1



Mladenovic (FRA, n°3) bat Danilina (KAZ, WC) : 6-4, 6-7 (5), 6-4

Potapova (RUS, WC) bat Pattinama Kerkhove (PBS) : 7-5, 6-1

Diyas (KAZ) bat Zakharova (RUS, Q) bat : 6-7 (6), 6-4, 7-5

Peterson (SUE, n°6) bat Voegele (SUI) : 7-5, 4-6, 6-3



Burel (FRA, n°8) bat Minella (LUX) : 5-2 abandon

Cristian (ROU) bat Vikhlyantseva (RUS, Q) : 4-6, 7-5, 6-2

Krunic (SER, Q) bat Boulter (GBR, Q) : 3-6, 6-3, 7-5

Juvan (SLO) bat Minnen (BEL, n°4) : 2-6, 7-6 (5), 6-4



Gracheva (RUS) bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-3, 7-6 (5)

Tsurenko (UKR, Q) bat Diatchenko (RUS) : 6-1, 3-1, abandon

Friedsam (ALL) bat Rodionova (AUS) : 4-6, 6-4, 6-2

Van Uytvanck (BEL, n°2) bat Kulambayeva (KAZ, WC) : 6-3, 6-4