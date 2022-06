Up and running in Nottingham 👌

Elle avait un énorme coup à jouer à Roland-Garros, en se retrouvant dans le bas du tableau, où Ons Jabeur, Barbora Krejcikova, Garbine Muguruza ou encore Anett Kontaveit avaient été éliminées. Mais Maria Sakkari a elle aussi perdu prématurément, au deuxième tour contre Karolina Muchova. La Grecque, n°5 mondiale, a décidé de repartir sur le circuit rapidement, et elle a demandé une wild-card aux organisateurs du tournoi sur gazon de Nottingham, où elle est tête de série n°1., éliminée par Diane Parry à Roland-Garros. La Grecque a notamment servi 8 aces et n'a été breakée qu'une seule fois, alors qu'elle menait 3-1 dans le premier set. Mais elle a gagné trois jeux d'affilée pour empocher le premier set, puis a breaké une nouvelle fois à 4-2 dans le deuxième pour remporter ce match, et aller affronter la Canadienne Rebecca Marino au tour suivant.La tête de série n°3, Camila Giorgi, s'est également qualifiée ce mardi. L'Italienne a battu l'invitée britannique Sonay Kartal 6-4, 6-3 en 1h19, malgré 7 doubles-fautes et 44% de premières balles. Dans ce match marqué par huit breaks, Giorgi a eu le dernier mot en prenant le service adverse à 5-4 dans le premier set, puis en menant rapidement 5-1 dans le deuxième, avant de conclure sans trembler.Ca passe aussi pour la tête de série n°4, Shuai Zhang, qui a dominé la qualifiée espagnole Cristina Bucsa 7-6, 6-3 en 1h22, dans un match à six breaks, et qui sera opposée à la Britannique Burrage. Qualification également de Magda Linette (n°8), qui a remporté le match 100% polonais contre Katarzyna Kawa sur le score de 7-6, 6-2 en 1h37, après avoir été menée 3-1 dans le premier set. Prochaine adversaire : la Tchèque Martincova.Depuis son triomphe surprise à l'US Open l'an passé, Emma Raducanu n'avait pas eu l'occasion de jouer devant son public. Mais la joie a été de courte durée... Tête de série n°2 à Nottingham, la Britannique de 19 ans a été contrainte à l'abandon face à Viktorija Golubic., après 32 minutes de jeu et cinq breaks. A moins de trois semaines de Wimbledon, nul doute que Raducanu ne veut prendre aucun risque. Mais toujours est-il que cela fait douze tournois disputés depuis son triomphe à New York et qu'elle n'a disputé que deux quarts de finale (à Cluj-Napoca et Stuttgart).