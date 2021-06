Deuxième quart de finale de la saison pour Kristina Mladenovic ! Après Lyon en mars, la Française brille du côté de Nottingham, où elle a remporté son deuxième match de suite. La 61eme mondiale s'est imposée 7-6, 1-6, 6-1 en 2h09 contre Caty McNally (110eme) au terme d'un match où elle a alterné le bon et le moins bon, comme souvent avec elle ces derniers mois. Auteure de 2 aces et 6 doubles-fautes, elle a remporté le premier set 8-6 au tie-break, après avoir sauvé une balle de set à 6-5. Elle s'est ensuite écroulée dans le deuxième, en se faisant breaker à 1-0 et 4-1, puis a de nouveau perdu son service d'entrée de troisième manche. Mais "Kiki" s'est magnifiquement reprise, en alignant six jeux de suite pour s'imposer. Elle sera opposée à la Chinoise Zhang pour une place dans le dernier carré.

Konta en trois sets

Ca passe pour Alison Van Uytvanck ! Eliminée d'entrée lors de ses cinq tournois sur terre battue de la saison, la Belge (67eme) reverdit sur gazon, avec une qualification pour les quarts de finale à Nottingham. La tête de série n°8 s'est imposée 6-1, 7-5 en 1h29 contre la n°10, Viktorija Golubic. Auteure de 4 aces et 70% de premières balles, elle n'a été breakée qu'une seule fois, alors qu'elle servait pour le gain du match à 5-3. Revenue à 5-5, la Suissesse a ensuite manqué cinq balles de 6-5 et a finalement craqué sur son service, offrant la victoire à Van Uytvanck. Elle sera opposée à la tête de série n°1 Johanna Konta, qui elle aussi avait vécu une difficile saison sur terre (1 victoire, 3 défaites), et qui s'est imposée 6-2, 1-6, 6-3 en 2h07 contre l'Ukrainienne Kateryna Kozlova (159eme). Auteure de 15 aces, la Britannique a remporté le premier set en breakant à 0-0 et 4-2 puis a perdu le deuxième en perdant son service à 1-0 et 4-1, avant de remporter le troisième avec un seul break, à 2-1.



NOTTINGHAM (Grande-Bretagne, WTA 250, gazon, 193 335€)

Tenante du titre (en 2019) : Caroline Garcia (FRA)



Quarts de finale

Konta (GBR, n°1) - Van Uytvanck (BEL, n°8)

Stojanovic (SER, n°15) - Martincova (RTC, n°17)

Mladenovic (FRA, n°7) - Zhang (CHN, n°4)

Boulter (GBR, WC) - Davis (USA, n°14) ou Riske (USA, n°2)



Huitièmes de finale

Konta (GBR, n°1) bat Kozlova (UKR, Q) : 6-2, 1-6, 6-3

Van Uytvanck (BEL, n°8) bat Golubic (SUI, n°10) : 6-1, 7-5

Stojanovic (SER, n°15) bat Vekic (CRO, n°3) : 6-3, 6-4

Martincova (RTC, n°17) bat Garcia Perez (ESP, LL) : 6-1, 3-6, 6-2



Mladenovic (FRA, n°7) bat McNally (USA) : 7-6 (6), 1-6, 6-1

Zhang (CHN, n°4) bat Diyas (KAZ, n° 16) : 6-4, 6-2

Boulter (GBR, WC) bat Watson (GBR, n°9) : 7-6 (4), 6-3

Davis (USA, n°14) - Riske (USA, n°2)



2eme tour

Konta (GBR, n°1) bat Pattinama Kerkhova (PBS, Q) : 6-1, 6-3

Kozlova (UKR, Q) bat Brengle (USA, n°13) : 6-3, 5-7, 6-3

Golubic (SUI, n°10) bat Ahn (USA) : 6-1, 0-0 abandon

Van Uytvanck (BEL, n°8) bat Melnikova (RUS, LL) : 6-1, 6-1



Vekic (CRO, n°3) bat Kung (SUI) : 7-5, 6-1

Stojanovic (SER, n°15) bat Dodin (FRA) : 7-6 (4), 7-5

Garcia Perez (ESP, LL) bat McHale (USA, n°18) : 6-7 (7), 6-4, 7-5

Martincova (RTC, n°17) bat Dolehide (USA) : 6-2, 6-3



Mladenovic (FRA, n°7) bat Nara (JAP) : 6-2, 5-7, 6-2

McNally (USA) bat Hibino (JAP, n°12) : 6-0, 6-3

Diyas (KAZ, n° 16) bat Cabrera (AUS) : 4-6, 6-3, 6-4

Zhang (CHN, n°4) bat Rodionova (AUS) : 6-4, 6-3



Boulter (GBR, WC) bat Bouzkova (RTC, n°6) : 6-4, 6-3

Watson (GBR, n°9) bat Moore (GBR, Q) : 6-3, 4-6, 6-2

Davis (USA, n°14) bat Dart (GBR) : 1-6, 6-3, 6-4

Riske (USA, n°2) bat Xiyu Wang (CHN) : 3-6, 7-5, 7-6 (3)



1er tour

Konta (GBR, n°1) - Bye

Pattinama Kerkhova (PBS, Q) bat Inglis (AUS) : 6-1, 6-4

Kozlova (UKR, Q) bat Gasanova (RUS) : 1-6, 6-4, 6-4

Brengle (USA, n°13) - Bye



Golubic (SUI, n°10) - Bye

Ahn (USA) bat Burrage (GBR, WC) : 1-6, 6-3, 6-2

Melnikova (RUS, LL) bat Volynets (USA, Q) : 6-3, 2-6, 7-6 (6)

Van Uytvanck (BEL, n°8) - Bye



Vekic (CRO, n°3) - Bye

Kung (SUI) bat Grey (GBR, Q) : 6-2, 6-2

Dodin (FRA) bat Vandeweghe (USA, Q) : 7-6 (4), 6-4

Stojanovic (SER, n°15) - Bye



McHale (USA, n°18) - Bye

Garcia Perez (ESP, LL) bat Jones (GBR, WC) : 4-6, 6-3, 6-4

Dolehide (USA) bat Gatto-Monticone (ITA) : 6-4, 6-3

Martincova (RTC, n°17) - Bye



Mladenovic (FRA, n°7) - Bye

Nara (JAP) bat Tomova (BUL) : 6-4, 6-7 (1), 6-2

McNally (USA) bat Raina (IND, Q) : 6-4, 6-3

Hibino (JAP, n°12) - Bye



Diyas (KAZ, n° 16) - Bye

Cabrera (AUS) bat Y.Wang (CHN) : 6-3, 6-7 (4), 6-2

Rodionova (AUS) bat Xinyu Wang (CHN) : 5-7, 7-6 (4), 6-4

Zhang (CHN, n°4) - Bye



Bouzkova (RTC, n°6) - Bye

Boulter (GBR, WC) bat Osorio Serrano (COL) : 6-2, 6-3

Moore (GBR, Q) bat Silva (GBR, Q) : 6-2, 3-6, 7-6 (3)

Watson (GBR, n°9) - Bye



Davis (USA, n°14) - Bye

Dart (GBR) bat Raducanu (GBR, WC) : 6-3, 6-4

Xiyu Wang (CHN) bat Di Giuseppe (ITA, LL) : 7-6 (3), 7-6 (2)

Riske (USA, n°2) - Bye