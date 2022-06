WTA - Nottingham : La nuit interrompt le match de Caroline Garcia

Caroline Garcia aura patienté toute la journée pour quelques minutes de jeu. Alors que la programmation de la journée du tournoi de Nottingham a placé son match en cinquième et dernière rotation, la Lyonnaise n’a pu passer que… trois petites minutes sur le terrain. En effet, après avoir remporté sans grande difficulté son premier jeu de service en ne concédant qu’un point, Caroline Garcia a vu le superviseur du tournoi interrompre les débats de manière prématurée. Non pas que la pluie se soit invitée sur Nottingham mais, en l’absence d’éclairage et avec l’heure avançant, il n’était plus possible de conclure le match ce mardi. En conséquence, l’Américaine et la Française devront se retrouver dès ce mercredi pour conclure leur duel à peine entamé.

Un autre match reporté à mercredi

Un retard qui ne fait pas forcément les affaires de Caroline Garcia alors que les huitièmes de finale du tournoi doivent démarrer ce mercredi. Toutefois, l’autre match de cette partie de tableau est également concerné. En effet, la tête de série numéro 6 Alison Riske a été coupée en plein élan alors qu’elle menait au score face la qualifiée ukrainienne Daria Snigur. Après avoir remporté le premier set au bout du suspense mais juste avant le jeu décisif, la deuxième manche a été interrompue au bout de cinq jeux sans qu’aucun break ne soit à signaler. Une rencontre qui devra également se conclure ce mercredi. Autrement dit, les deux joueuses qui se retrouveront en huitièmes de finale à Nottingham seront dans la même situation concernant la programmation de leurs rencontres respectives.