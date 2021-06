WTA - Nottingham : Konta dans le dernier carré

An eye on a third consecutive Nottingham final 👁

Davis commence bien sa longue journée

NOTTINGHAM (Grande-Bretagne, WTA 250, gazon, 193 335€)

Caroline Garcia (FRA)

Mladenovic (FRA, n°7) - Zhang (CHN, n°4)



Huitièmes de finale

Mladenovic (FRA, n°7)

2eme tour

Dodin (FRA)

Mladenovic (FRA, n°7)

1er tour

Dodin (FRA)

Mladenovic (FRA, n°7)

Johanna Konta brille à domicile ! Eliminée dès le premier tour de Roland-Garros, la Britannique de 30 ans a rapidement débuté sa saison sur gazon, et la voici en demi-finale du tournoi de Nottingham.. Auteure de 6 aces et 69% de premières balles, Konta a perdu une seule fois son service, alors qu'elle menait déjà 5-2 dans le premier set. Elle a d'ailleurs repris le service adverse dans la foulée. Dans le deuxième, les deux joueuses ont tenu leur mise en jeu jusqu'au bout, et c'est finalement la Britannique qui s'est imposée au tie-break, sur sa quatrième balle de match (8-6). Elle sera opposée pour sa première demi-finale depuis New York 2020 (tournoi préparatoire à l'US Open) à la Serbe Nina Stojanovic. La n°87 mondiale s'est défaite de la Tchèque Tereza Martincova (94eme) sur le score de 6-2, 6-4 en 1h31. Elle a gagné le premier set en breakant à 0-0 et 3-1 puis le deuxième grâce à un break décisif à 4-4.Dans un match 100% américain qui avait été interrompu par la pluie jeudi, Lauren Davis est parvenue à conclure face à Alison Riske, la tête de série n°2, bien mieux classée qu'elle (86eme contre 28eme).Davis, qui avait perdu le premier set 7-3 au tie-break, a remporté les deux suivants en breakant à 3-3, tout en sauvant quatre balles de 4-2 dans la dernière manche. Elle sera opposée un peu plus tard dans la journée à Karen Boulter.bat Van Uytvanck (BEL, n°8) : 6-3, 7-6 (6)bat Martincova (RTC, n°17) : 6-2, 6-4Boulter (GBR, WC) - Davis (USA, n°14)bat Kozlova (UKR, Q) : 6-2, 1-6, 6-3bat Golubic (SUI, n°10) : 6-1, 7-5bat Vekic (CRO, n°3) : 6-3, 6-4bat Garcia Perez (ESP, LL) : 6-1, 3-6, 6-2bat McNally (USA) : 7-6 (6), 1-6, 6-1bat Diyas (KAZ, n° 16) : 6-4, 6-2bat Watson (GBR, n°9) : 7-6 (4), 6-3bat Riske (USA, n°2) : 6-7 (3), 6-4, 6-4bat Pattinama Kerkhova (PBS, Q) : 6-1, 6-3bat Brengle (USA, n°13) : 6-3, 5-7, 6-3bat Ahn (USA) : 6-1, 0-0 abandonbat Melnikova (RUS, LL) : 6-1, 6-1bat Kung (SUI) : 7-5, 6-1bat: 7-6 (4), 7-5bat McHale (USA, n°18) : 6-7 (7), 6-4, 7-5bat Dolehide (USA) : 6-2, 6-3bat Nara (JAP) : 6-2, 5-7, 6-2bat Hibino (JAP, n°12) : 6-0, 6-3bat Cabrera (AUS) : 4-6, 6-3, 6-4bat Rodionova (AUS) : 6-4, 6-3bat Bouzkova (RTC, n°6) : 6-4, 6-3bat Moore (GBR, Q) : 6-3, 4-6, 6-2bat Dart (GBR) : 1-6, 6-3, 6-4bat Xiyu Wang (CHN) : 3-6, 7-5, 7-6 (3)- Byebat Inglis (AUS) : 6-1, 6-4bat Gasanova (RUS) : 1-6, 6-4, 6-4- Bye- Byebat Burrage (GBR, WC) : 1-6, 6-3, 6-2bat Volynets (USA, Q) : 6-3, 2-6, 7-6 (6)- Bye- Byebat Grey (GBR, Q) : 6-2, 6-2bat Vandeweghe (USA, Q) : 7-6 (4), 6-4- Bye- Byebat Jones (GBR, WC) : 4-6, 6-3, 6-4bat Gatto-Monticone (ITA) : 6-4, 6-3- Bye- Byebat Tomova (BUL) : 6-4, 6-7 (1), 6-2bat Raina (IND, Q) : 6-4, 6-3- Bye- Byebat Y.Wang (CHN) : 6-3, 6-7 (4), 6-2bat Xinyu Wang (CHN) : 5-7, 7-6 (4), 6-4- Bye- Byebat Osorio Serrano (COL) : 6-2, 6-3bat Silva (GBR, Q) : 6-2, 3-6, 7-6 (3)- Bye- Byebat Raducanu (GBR, WC) : 6-3, 6-4bat Di Giuseppe (ITA, LL) : 7-6 (3), 7-6 (2)- Bye