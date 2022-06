WTA - Nottingham : Haddad Maia et Riske se retrouveront pour le titre

Quasiment cinq ans après, Beatriz Haddad Maia va disputer une deuxième finale sur le circuit principal WTA. La Brésilienne, tête de série numéro 7 à Nottingham, s’est qualifié à l’issue d’un match tronqué face à Tereza Martincova. Après avoir pris l’ascendant dans le cinquième jeu, Beatriz Haddad Maia a manqué une balle de double break dans la foulée. Toutefois, la Brésilienne a obtenu ce qu’elle souhaitait. En effet, sur un jeu blanc, Beatriz Haddad Maia a pris une nouvelle fois le service de la Tchèque pour sceller le sort de la première manche. Un ascendant que la 48eme joueuse mondiale a conservé à l’entame du deuxième set mais sans parvenir à convertir sa première balle de break. Ce n’était que partie remise pour la Brésilienne qui, à l’usure, a fini par avoir le dernier mot et mener quatre jeux à un. C’est alors que Tereza Martincova a fait intervenir le service médical du tournoi. Visiblement touchée à la jambe droite, la 60eme mondiale a pris la décision de mettre un terme prématuré à cette demi-finale (6-3, 4-1 en 1h11’).

Riske a eu le dernier mot

En finale, la tête de série numéro 7 retrouvera Alison Riske. L’Américaine a, en effet, pris le meilleur sur Viktorija Golubic en trois sets et malgré une interruption par la pluie. Une demi-finale qui a démarré par un cavalier seul de la 40eme mondiale, qui a remporté les quatre premiers jeux. La Suissesse a alors répondu en effaçant un de ses breaks de retard mais n’a fait que lancer une série de trois jeux de service perdus consécutivement. Alison Riske a fini par conclure sur son engagement cette première manche. La deuxième a débuté avec deux joueuses qui ont perdu leur premier jeu de service. Ce n’est qu’au tout dernier moment que Viktorija Golubic a pu faire céder l’Américaine pour recoller à un jeu partout. A peine le premier jeu du troisième set conclu, la pluie s’est invitée et a stoppé les débats pendant une heure. Au retour sur le court, les deux joueuses ont été fébriles mais c’est Alison Riske qui a pris l’ascendant pour mener quatre jeux à deux. C’est sur le service de Viktorija Golubic que l’Américaine a mis fin au suspense (6-3, 4-6, 6-3 en 2h26’).