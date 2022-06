WTA - Nottingham : Dodin éliminée dès son entrée en lice

Océane Dodin n'ira pas plus loin. Ce lundi, la Française, 85eme joueuse mondiale, a été éliminée au premier tournoi du tournoi WTA 250 de Nottingham, en Grande-Bretagne, sur gazon, par la Tchèque Tereza Martincova, 60eme joueuse mondiale, en deux sets (7-6 (1), 7-5) et 1h23 de jeu. Dans la première manche, les deux joueuses ont fait jeu égal pendant les douze premiers jeux. Aucune des deux ne s'est alors procuré une seule petite balle de break. Et c'est donc tout naturellement qu'elles se sont alors dirigées vers le tie-break. Un jeu décisif finalement très largement dominé par la Tchèque, qui l'a emporté à sa première tentative (7-6 (1)). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, le scénario fut quelque peu semblable. Cette fois, ce fut pendant les huit premiers jeux que les deux joueuses se sont alors rendu coup pour coup.

Dodin, comme à Roland-Garros

A 4-4, Tereza Martincova a alors obtenu une première balle de break, mais sans parvenir à ses fins. Ce n'était finalement que partie remise et sur la mise en jeu suivante de son adversaire, la mieux classée des deux a alors réussi à faire le break, soit au meilleur des moments. Car, dans la foulée, la 60eme joueuse mondiale a ensuite conclu, pour valider sa qualification au deuxième tour (7-5). Un deuxième tour où elle affrontera alors la gagnante du duel qui opposera deux Polonaises, à savoir Katarzyna Kawa, 129eme joueuse mondiale et issue des qualifications, à Magda Linette, 67eme joueuse mondiale et tête de série n°8. Quant à Océane Dodin, il s'agit pour elle d'une troisième défaite consécutive, elle qui restait également sur une élimination d'entrée du côté de Roland-Garros, contre l'Allemande Andrea Petkovic.