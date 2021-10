Sakkari stoppe Halep

Officiellement qualifiée pour le Masters de Guadalajara depuis sa victoire de la veille contre la Russe Kalinskaya pour s'ouvrir du même coup les portes des quarts de finale, Maria Sakkari a poursuivi sa route ce vendredi aux dépens de Simona Halep. Et voici la Grecque toujours en quête d'un premier titre cette saison de nouveau en demi-finales dans un tournoi (cela avait été le cas à l'US Open et à Roland-Garros mais aussi à Ostrava, Miami et Abu Dhabi). Désormais septième au classement mondial, Sakkari, tête de série numéro 3 cette semaine à Moscou, a tenu en respect sans jamais trembler (victoire 6-4, 6-4 en 1h46) l'ancienne numéro 1 mondiale. Dans les deux manches, il a même fallu un sursaut d'orgueil en fin de set de la Roumaine invitée par les organisateurs de l'épreuve pour que la joueuse redescendue au 19eme rang du classement ne se fasse pas cueillir plus sèchement encore. Succès logique à l'arrivée de Sakkari, qui a mené 4-1 dans les deux manches jeudi contre Halep et affrontera pour une nouvelle place en finale la Russe Alexandrova, un mois après sa défaite contre Kontaveit à Ostrava.



Avec A.C

Alexandrova s'offre Sabalenka

La défaite est cinglante. Ce vendredi, la Biélorusse Aryna Sabalenka, deuxième joueuse mondiale et tête de série n°1, a chuté en quarts de finale du tournoi WTA 500 de Moscou en Russie, sur dur indoor, face à la Russe Ekaterina Alexandrova, 37eme joueuse mondiale, en deux manches (6-3, 6-4) et 1h14 de jeu. Dans la première manche, à 1-1, la Biélorusse a sauvé une première balle de break avant de céder sur la deuxième. A 5-3, au moment de servir pour rester en vie dans cette première manche, Aryna Sabalenka a alors dû sauver trois balles de double-break, synonymes alors de gain de la première manche pour son adversaire d'un jour, avant de craquer sur la quatrième et offrir ainsi ce premier set à la Russe (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, Ekaterina Alexandrova a été breakée d'entre. Mais la moins bien classée des deux n'a alors pas eu à attendre bien longtemps avant de refaire son retard, en débreakant son adversaire à 1-2. Après trois nouvelles balles de break à 4-4, la 37eme joueuse mondiale est parvenue à ses fins, dans la foulée et donc au meilleur des moments, en remportant cette rencontre sur un nouveau break (6-4). Dans le dernier carré, elle affrontera la Grecque Maria Sakkari, 7eme joueuse mondiale et tête de série n°3.

Pavlyuchenkova n'a pas fait le poids

Anastasia Pavlyuchenkova ne verra pas les demi-finales. Ce vendredi, la Russe, 16eme joueuse mondiale et tête de série n°4, s'est inclinée lors des quarts de finale du tournoi WTA 500 de Moscou en Russie, sur dur indoor, face à la Tchèque Marketa Vondrousova, 35eme joueuse mondiale, en deux manches (6-4, 6-2) et 1h21 de jeu. Pourtant, dans la première manche, c'est bien la Russe qui avait alors réussi à prendre les commandes. Après un break d'entrée, Anastasia Pavlyuchenkova a même ensuite mené 4-2, avant donc de s'effondrer. En face, la Tchèque a alors raflé les quatre derniers jeux de ce premier set. Quatre jeux avec deux services de son adversaire, sur ses trois balles de break, avant de conclure à sa deuxième opportunité (6-4). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, cette fois, la mieux classée des deux a été breakée d'entrée, avant de sauver une balle de double-break à 2-0, puis deux nouvelles à 3-1. Malgré une balle de débreak à 3-2, la 16eme joueuse mondiale a perdu sa mise en jeu suivante, malgré une première balle sauvée.

Muguruza étrillée par Kontaveit

Marketa Vondrousova n'en demandait pas tant, elle qui a conclu cette rencontre sur sa deuxième balle de match (6-2), pour s'offrir une nouvelle demi-finale, contre l'Estonienne Anett Kontaveit, 20eme joueuse mondiale, tête de série n°9 et bénéficiaire d'une wild card. En quarts de finale du tournoi WTA 500 de Moscou en Russie, sur dur indoor, cette dernière a étrillé l'Espagnole Garbine Muguruza, 5eme joueuse mondiale et tête de série n°2, en deux sets (6-1, 6-1) et seulement 49 petites minutes de jeu. Dans la première manche, l'Espagnole a été breakée d'entrée, avant de perdre un deuxième et dernier service au pire des moments, soit à 4-1. Car, dans la foulée, l'Estonienne ne s'est ensuite pas fait prier pour conclure ce premier set (6-1). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, Garbine Muguruza a, cette fois, été double-breakée d'entrée, malgré une balle sauvée sur les trois, mais également trois opportunités de débreaker dès la première mise en jeu de son adversaire. Après une balle de nouveau break à 4-0, Anett Kontaveit a ensuite assez tranquillement conclu cette rencontre, sur un ultime break, cette fois blanc (6-1).



MOSCOU (Russie, WTA 500, dur indoor, 487 482€)

Tenante du titre (en 2019) : Belinda Bencic (SUI)



Demi-finales

Alexandrova (RUS) - Sakkari (GRE, n°3)

Vondrousova (RTC) - Kontaveit (EST, WC, n°9)



Quarts de finale

Alexandrova (RUS) bat Sabalenka (BIE, n°1) : 6-3, 6-4

Sakkari (GRE, n°3) bat Halep (ROU, n°8, WC) : 6-4, 6-4

Vondrousova (RTC) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°4) : 6-4, 6-2

Kontaveit (EST, WC, n°9) bat Muguruza (ESP, n°2) : 6-1, 6-1



Huitièmes de finale

Sabalenka (BIE, n°1) bat Tomljanovic (AUS) : 7-6 (2), 4-6, 6-1

Alexandrova (RUS) bat Kalinina (UKR) : 6-4, 6-1

Sakkari (GRE, n°3) bat Kalinskaya (RUS, Q) : 6-2, 1-0, abandon

Halep (ROU, n°8, WC) bat Kudermetova (RUS) : 6-1, 7-6 (4)



Vondrousova (RTC) bat Tsurenko (UKR, Q) : 6-3, 6-3

Pavlyuchenkova (RUS, n°4) bat Pera (USA, Q) : 6-2, 7-5

Kontaveit (EST, WC, n°9) bat Petkovic (ALL) : 6-1, 6-4

Muguruza (ESP, n°2) bat Martincova (RTC) : 6-4, 4-6, 6-3



1er tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Bye

Tomljanovic (AUS) bat Samsonova (RUS) : 6-2, 6-4

Kalinina (UKR) bat Kasatkina (RUS) : 6-2, 6-3

Alexandrova (RUS) bat Jabeur (TUN, n°5) : 6-1, 1-0 abandon



Sakkari (GRE, n°3) - Bye

Kalinskaya (RUS, Q) bat Yastremska (UKR) : 7-6 (5), 6-4

Kudermetova (RUS) bat Selekhmeteva (RUS, Q) : 4-6, 7-6 (3), 6-4

Halep (ROU, n°8, WC) bat Potapova (RUS, WC) : 6-1, 6-4



Vondrousova (RTC) bat Rybakina (KAZ, n°7) : 6-4, 6-4

Tsurenko (UKR, Q) bat Zheng (CHN, Q) : 6-4, 6-3

Pera (USA, Q) bat Krunic (CRO, Q) : 7-6 (3), 6-3

Pavlyuchenkova (RUS, n°4) - Bye



Kontaveit (EST, WC, n°9) bat Siniakova (RTC) : 6-3, 6-3

Petkovic (ALL) bat Ostapenko (LET) : 2-6, 6-0, 2-0 abandon

Martincova (RTC) bat Bara (ROU, LL) : 6-0, 7-5

Muguruza (ESP, n°2) - Bye