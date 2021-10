WTA - Moscou : Pavlyuchenkova chute en quarts

Anastasia Pavlyuchenkova ne verra pas les demi-finales. Ce vendredi, la Russe, 16eme joueuse mondiale et tête de série n°4, s'est inclinée lors des quarts de finale du tournoi WTA 500 de Moscou en Russie, sur dur indoor, face à la Tchèque Marketa Vondrousova, 35eme joueuse mondiale, en deux manches (6-4, 6-2) et 1h21 de jeu. Pourtant, dans la première manche, c'est bien la Russe qui avait alors réussi à prendre les commandes. Après un break d'entrée, Anastasia Pavlyuchenkova a même ensuite mené 4-2, avant donc de s'effondrer. En face, la Tchèque a alors raflé les quatre derniers jeux de ce premier set. Quatre jeux avec deux services de son adversaire, sur ses trois balles de break, avant de conclure à sa deuxième opportunité (6-4). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, cette fois, la mieux classée des deux a été breakée d'entrée, avant de sauver une balle de double-break à 2-0, puis deux nouvelles à 3-1. Malgré une balle de débreak à 3-2, la 16eme joueuse mondiale a perdu sa mise en jeu suivante, malgré une première balle sauvée. Marketa Vondrousova n'en demandait pas tant, elle qui a conclu cette rencontre sur sa deuxième balle de match (6-2), pour s'offrir une nouvelle demi-finale, contre l'Estonienne Anett Kontaveit, 20eme joueuse mondiale, tête de série n°9 et bénéficiaire d'une wild card, ou l'Espagnole Garbine Muguruza, 5eme joueuse mondiale et tête de série n°2.



MOSCOU (Russie, WTA 500, dur indoor, 487 482€)

Tenante du titre (en 2019) : Belinda Bencic (SUI)



Quarts de finale

Sabalenka (BIE, n°1) - Alexandrova (RUS)

Sakkari (GRE, n°3) - Halep (ROU, n°8, WC)

Vondrousova (RTC) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°4) : 6-4, 6-2

Kontaveit (EST, WC, n°9) - Muguruza (ESP, n°2)



Huitièmes de finale

Sabalenka (BIE, n°1) bat Tomljanovic (AUS) : 7-6 (2), 4-6, 6-1

Alexandrova (RUS) bat Kalinina (UKR) : 6-4, 6-1

Sakkari (GRE, n°3) bat Kalinskaya (RUS, Q) : 6-2, 1-0, abandon

Halep (ROU, n°8, WC) bat Kudermetova (RUS) : 6-1, 7-6 (4)



Vondrousova (RTC) bat Tsurenko (UKR, Q) : 6-3, 6-3

Pavlyuchenkova (RUS, n°4) bat Pera (USA, Q) : 6-2, 7-5

Kontaveit (EST, WC, n°9) bat Petkovic (ALL) : 6-1, 6-4

Muguruza (ESP, n°2) bat Martincova (RTC) : 6-4, 4-6, 6-3



1er tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Bye

Tomljanovic (AUS) bat Samsonova (RUS) : 6-2, 6-4

Kalinina (UKR) bat Kasatkina (RUS) : 6-2, 6-3

Alexandrova (RUS) bat Jabeur (TUN, n°5) : 6-1, 1-0 abandon



Sakkari (GRE, n°3) - Bye

Kalinskaya (RUS, Q) bat Yastremska (UKR) : 7-6 (5), 6-4

Kudermetova (RUS) bat Selekhmeteva (RUS, Q) : 4-6, 7-6 (3), 6-4

Halep (ROU, n°8, WC) bat Potapova (RUS, WC) : 6-1, 6-4



Vondrousova (RTC) bat Rybakina (KAZ, n°7) : 6-4, 6-4

Tsurenko (UKR, Q) bat Zheng (CHN, Q) : 6-4, 6-3

Pera (USA, Q) bat Krunic (CRO, Q) : 7-6 (3), 6-3

Pavlyuchenkova (RUS, n°4) - Bye



Kontaveit (EST, WC, n°9) bat Siniakova (RTC) : 6-3, 6-3

Petkovic (ALL) bat Ostapenko (LET) : 2-6, 6-0, 2-0 abandon

Martincova (RTC) bat Bara (ROU, LL) : 6-0, 7-5

Muguruza (ESP, n°2) - Bye