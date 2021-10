WTA - Moscou : Kontaveit peut toujours rêver du Masters

Anett's relentless run continues 👊



Classement (live) de la Race 2021

Samedi 23 octobre 2021



MOSCOU (Russie, WTA 500, dur indoor, 487 482€)

Demi-finales

Huitièmes de finale

1er tour

Anett Kontaveit peut toujours y croire ! L'Estonienne de 25 ans (20eme mondiale) va disputer sa cinquième finale de sa saison ce dimanche à Moscou, et elle est toujours en lice pour aller disputer le Masters de Guadalajara (Mexique) à partir du 10 novembre.Breakée d'entrée de match, Kontaveit a réagi immédiatement en remportant cinq jeux de suite. Même si elle n'a pas réussi à empocher le set en servant à 5-2, elle y est parvenue à 5-3, sur sa troisième occasion. Dans la deuxième manche, l'Estonienne s'est envolée en breakant deux fois à partir de 2-2 (5-2). Mais une fois de plus, elle n'est pas parvenue à conclure à 5-2, et a attendu 5-4, et sa quatrième balle de match. Après ses victoires à Cleveland et Ostrava, et ses finales perdues à Melbourne (Grampians Trophy) et Eastbourne, la native de Tallinn va disputer sa cinquième finale de l'année. Mais si elle veut aller au Masters, elle devra s'imposer dimanche, et la semaine prochaine au tournoi de Cluj-Napoca où elle sera la tête de série n°4. Un énorme challenge !1- Ashleigh Barty (AUS) 6 411 points >>> forfait pour le Masters8- Paula Badosa (ESP) 3 1129- Ons Jabeur (TUN) 3 02010- Naomi Osaka (JAP) 2 771 >>> hors course car absente la semaine prochaine11- Anett Kontaveit (ESP) 2 745Alexandrova (RUS) - Sakkari (GRE, n°3)bat Vondrousova (RTC) : 6-3, 6-4bat Sabalenka (BIE, n°1) : 6-3, 6-4bat Halep (ROU, n°8, WC) : 6-4, 6-4bat Pavlyuchenkova (RUS, n°4) : 6-4, 6-2bat Muguruza (ESP, n°2) : 6-1, 6-1bat Tomljanovic (AUS) : 7-6 (2), 4-6, 6-1bat Kalinina (UKR) : 6-4, 6-1bat Kalinskaya (RUS, Q) : 6-2, 1-0, abandonbat Kudermetova (RUS) : 6-1, 7-6 (4)bat Tsurenko (UKR, Q) : 6-3, 6-3bat Pera (USA, Q) : 6-2, 7-5bat Petkovic (ALL) : 6-1, 6-4bat Martincova (RTC) : 6-4, 4-6, 6-3- Byebat Samsonova (RUS) : 6-2, 6-4bat Kasatkina (RUS) : 6-2, 6-3bat Jabeur (TUN, n°5) : 6-1, 1-0 abandon- Byebat Yastremska (UKR) : 7-6 (5), 6-4bat Selekhmeteva (RUS, Q) : 4-6, 7-6 (3), 6-4bat Potapova (RUS, WC) : 6-1, 6-4bat Rybakina (KAZ, n°7) : 6-4, 6-4bat Zheng (CHN, Q) : 6-4, 6-3bat Krunic (CRO, Q) : 7-6 (3), 6-3- Byebat Siniakova (RTC) : 6-3, 6-3bat Ostapenko (LET) : 2-6, 6-0, 2-0 abandonbat Bara (ROU, LL) : 6-0, 7-5- Bye