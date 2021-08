WTA - Montréal : Tomljanovic abandone, Ferro qualifiée

Fiona Ferro démarre bien sa semaine montréalaise. Restant une une élimination au deuxième tour du tournoi olympique à Tokyo, la 84eme joueuse mondiale ne partait pas favorite face à Ajla Tomljanovic et l’Australienne a très tôt fait respecter la hiérarchie. De haute lutte, la 49eme mondiale a breaké d’entrée avant d’écarter deux balles de débreak. Confirmant son ascendant pour mener cinq jeux à deux, Ajla Tomljanovic a toutefois tremblé avant de conclure la première manche. Mais la donne a très vite changé car, cette fois, c’est Fiona Ferro qui a frappé d’entrée lors du deuxième set. Remportant sur un jeu blanc ses deux premiers engagements, la native de Libramont a pris le service de l’Australienne pour mener trois jeux à rien. C’est ensuite sur le service de la 49eme mondiale que la Tricolore a égalisé à une manche partout (2-6, 6-2 en 1h27’). A l’issue de cette deuxième manche, le service médical est intervenu car Ajla Tomljanovic se plaignait de sa hanche droite. Mais, très vite, l’Australienne a pris la décision d’abandonner. Fiona Ferro se qualifie ainsi pour le deuxième tour avec Petra Kvitova, tête de série numéro 7, qui sera son prochain adversaire. Un début de journée à Montréal qui a également vu Paula Badosa dominer Viktorija Golubic (6-2, 6-3 en 1h31’) quand Katerina Siniakova a écarté Jelena Ostapenko (6-1, 6-3 en 1h14’).



MONTREAL (Canada, WTA 1000, dur)

Tenante du titre : Bianca Andreescu (CAN)



1er tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Bye

Yastremska (UKR) - Stephens (USA)

Badosa (USA) bat Golubic (SUI) : 6-2, 6-3

Marino (CAN, WC) - Keys (USA, n°16)



Sakkari (GRE, n°11) - Bouzkova (RTC)

Kudermetova (RUS) - Putintseva (KAZ)

Riske (USA) - Cirstea (ROU)

Azarenka (BIE, n°8) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°4) - Bye

Van Uytvanck (BEL, Q) - Vekic (CRO)

Martincova (RTC, Q) - Anisimova (USA, Q)

Dodin (FRA, Q) - Muchova (RTC, n°14)



Rybakina (KAZ, n°12) - Samsonova (RUS)

Zhao (CAN) - Sorribes Tormo (ESP)

Siniakova (RTC) bat Ostapenko (LET) : 6-1, 6-3

Muguruza (ESP, n°5) - Bye



Kvitova (RTC, n°7) - Bye

Ferro (FRA) bat Tomljanovic (AUS) : 2-6, 6-2 abandon

Linette (POL) - Podoroska (ARG)

Giorgi (ITA) - Mertens (BEL, n°9)



Gauff (USA, n°15) - Sevastova (LET)

Potapova (RUS, Q) - Rogers (USA)

Zhang (CHN) - Konta (GBR)

Svitolina (UKR, n°3) - Bye



Halep (ROU, n°6) - Bye

Collins (USA) - Teichmann (SUI)

Kontaveit (EST) - Pegula (USA)

Garcia (FRA, Q) - Pavlyuchenkova (RUS, n°10)



Jabeur (TUN, n°13) - Burel (FRA, Q)

Martic (CRO) - Kasatkina (RUS)

Dart (GBR, Q) - Fernandez (CAN, WC)

Andreescu (CAN, n°2) - Bye