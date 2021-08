WTA - Montréal : Le tableau

A trois semaines du coup d'envoi de l'US Open, la plupart des meilleures joueuses du monde peaufinent leur préparation du côté du tournoi WTA 1000 de Montréal. Même si les n°1 et n°2 mondiales, Ashleigh Barty et Naomi Osaka, sont absentes, on retrouvera tout de même dans le tableau Aryna Sabalenka, Bianca Andreescu, Elina Svitolina, Karolina Pliskova, Garbine Muguruza ou encore Simona Halep. Certaines ont brillé aux JO de Tokyo (médaille de bronze pour Svitolina), d'autres ont échoué ou étaient forfait, mais toutes voudront trouver leurs repères au Canada pour préparer au mieux la dernière levée du Grand Chelem. Tête de série n°6, Simona Halep fait son grand retour à la compétition après sa blessure au mollet subie à Rome, qui l'a privée de Roland-Garros, de Wimbledon, et des JO, où elle devait être la porte-drapeau de la délégation roumaine. Elle sera dans la partie de tableau de la tenante du titre et chouchoute du public, Bianca Andreescu, toujours sur courtant alternatif depuis le début de sa carrière. Côté français, Fiona Ferro est la seule à entrer directement dans le tableau.



MONTREAL (Canada, WTA 1000, dur)

Tenante du titre : Bianca Andreescu (CAN)



1er tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Bye

Yastremska (UKR) - Stephens (USA)

Badosa (USA) - Golubic (SUI)

Marino (CAN) - Keys (USA, n°16)



Sakkari (GRE, n°11) - Bouzkova (RTC)

Kudermetova (RUS) - Putintseva (KAZ)

Riske (USA) - Cirstea (ROU)

Azarenka (BIE, n°8) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°4) - Bye

Q - Vekic (CRO)

Q - Q

Q - Muchova (RTC, n°14)



Rybakina (KAZ, n°12) - Samsonova (RUS)

Zhao (CAN) - Sorribes Tormo (ESP)

Ostapenko (LET) - Siniakova (RTC)

Muguruza (ESP, n°5) - Bye



Kvitova (RTC, n°7) - Bye

Tomljanovic (AUS) - Ferro (FRA)

Linette (POL) - Podoroska (ARG)

Giorgi (ITA) - Mertens (BEL, n°9)



Gauff (USA, n°15) - Sevastova (LET)

Q - Rogers (USA)

Shang (CHN) - Konta (GBR)

Svitolina (UKR, n°3) - Bye



Halep (ROU, n°6) - Bye

Collins (USA) - Teichmann (SUI)

Kontaveit (EST) - Pegula (USA)

Q - Pavlyuchenkova (RUS, n°10)



Jabeur (TUN, n°13) - Q

Martic (CRO) - Kasatkina (RUS)

Q - Fernandez (CAN)

Andreescu (CAN, n°2) - Bye