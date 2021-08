Après Caroline Garcia et Fiona Ferro, Océane Dodin quitte Montréal. Tombeuse de la tête de série numéro 14 Karolina Muchova après être sortie des qualifications, la 109eme mondiale a vu son parcours s’achever au deuxième tour contre Amanda Anisimova. Une rencontre que la Tricolore a très bien démarré avec le break quasiment d’entrée pour mener trois jeux à rien. Mais la première manche a alors tourné en faveur de l’Américaine qui a enchaîné cinq jeux consécutifs pour prendre l’ascendant, sauvant tout de même deux balles de break en chemin. Le deuxième set a démarré par un scenario bien différent. En effet, les cinq premiers jeux se sont invariablement conclus sur un break. Une situation qui a tourné en faveur d’Amanda Anisimova, qui menait alors quatre jeux à deux. L’Américaine a ensuite maqué une balle de double break mais c’est bien sur l’engagement d’Océane Dodin qu’elle a conclu le match (6-3, 6-3 en 1h19’).

Sakkari rejoint Azarenka, Badosa en échec

Le choc entre Maria Sakkari et Victoria Azarenka aura bien lieu en huitièmes de finale à Montréal. Alors que la tête de série numéro 8 s’est qualifiée ce mardi, la Grecque a validé son billet avec quelques difficultés aux dépens de Veronika Kudermetova. En effet, la tête de série numéro 11 du tournoi a eu besoin de trois manches pour écarter la Russe de son chemin (6-4, 5-7, 6-4 en 2h40’) pour rejoindre la Biélorusse. Les huitièmes de finale, Paula Badosa ne les verra pas. L’Espagnole, qui est allée jusqu’en quarts de finale à Roland-Garros et lors du tournoi olympique à Tokyo, s’est inclinée en trois manches face à la Canadienne Rebecca Marino, invitée par les organisateurs (1-6, 7-5, 6-4 en 2h15’). Sara Sorribes Tormo, quant à elle, a rejoint Katerina Siniakova au tour suivant. L’Espagnole a dominé en deux manches sèches Liudmila Samsonova (6-4, 6-3 en 1h36’).



MONTREAL (Canada, WTA 1000, dur)

Tenante du titre : Bianca Andreescu (CAN)



2eme tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Stephens (USA)

Marino (CAN, WC) bat Badosa (USA) : 1-6, 7-5, 6-4

Sakkari (GRE, n°11) bat Kudermetova (RUS) : 6-4, 5-7, 6-4

Azarenka (BIE, n°8) bat Cirstea (ROU) : 6-2, 6-2



Ka.Pliskova (RTC, n°4) - Vekic (CRO)

Anisimova (USA, Q) bat Dodin (FRA, Q) : 6-3, 6-3

Sorribes Tormo (ESP) bat Samsonova (RUS) : 6-4, 6-3

Siniakova (RTC) bat Muguruza (ESP, n°5) : 6-2, 0-6, 6-3



Kvitova (RTC, n°7) bat Ferro (FRA) : 6-4, 6-4

Podoroska (ARG) - Giorgi (ITA)

Gauff (USA, n°15) - Potapova (RUS, Q)

Konta (GBR) - Svitolina (UKR, n°3)



Halep (ROU, n°6) - Collins (USA)

Pegula (USA) - Pavlyuchenkova (RUS, n°10)

Jabeur (TUN, n°13) - Kasatkina (RUS)

Andreescu (CAN, n°2) bat Dart (GBR, Q) : 6-1, 3-6, 6-3