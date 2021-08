Fiona Ferro démarre bien sa semaine montréalaise. Restant une une élimination au deuxième tour du tournoi olympique à Tokyo, la 84eme joueuse mondiale ne partait pas favorite face à Ajla Tomljanovic et l’Australienne a très tôt fait respecter la hiérarchie. De haute lutte, la 49eme mondiale a breaké d’entrée avant d’écarter deux balles de débreak. Confirmant son ascendant pour mener cinq jeux à deux, Ajla Tomljanovic a toutefois tremblé avant de conclure la première manche. Mais la donne a très vite changé car, cette fois, c’est Fiona Ferro qui a frappé d’entrée lors du deuxième set. Remportant sur un jeu blanc ses deux premiers engagements, la native de Libramont a pris le service de l’Australienne pour mener trois jeux à rien. C’est ensuite sur le service de la 49eme mondiale que la Tricolore a égalisé à une manche partout (2-6, 6-2 en 1h27’). A l’issue de cette deuxième manche, le service médical est intervenu car Ajla Tomljanovic se plaignait de sa hanche droite. Mais, très vite, l’Australienne a pris la décision d’abandonner. Fiona Ferro se qualifie ainsi pour le deuxième tour avec Petra Kvitova, tête de série numéro 7, qui sera son prochain adversaire. Un début de journée à Montréal qui a également vu Paula Badosa dominer Viktorija Golubic (6-2, 6-3 en 1h31’) quand Katerina Siniakova a écarté Jelena Ostapenko (6-1, 6-3 en 1h14’). Nadia Podoroska n’a pas fait de détail contre Magda Linette (6-1, 6-2 en 1h01’) alors que Sorana Cirstea a pris le meilleur sur Alison Riske (6-3, 6-4 en 1h34’) et sera l'adversaire de la tête de série numéro 8, Victoria Azarenka, au deuxième tour.

Dodin continue sur sa lancée

Sortie des qualifications, Océane Dodin sera également au rendez-vous du deuxième tour à Montréal. La Française, 109eme mondiale, a créé la surprise face à la tête de série numéro 14 du tournoi, Karolina Muchova. Une rencontre que la Tricolore a pris par le bon bout, breakant d’entrée pour mener trois jeux à rien. La Tchèque a alors réagi pour effacer son break de retard… mais Océane Dodin n’a pas lâché et a repris l’avantage avant de remporter le premier set sur un jeu blanc. Toutefois, Karolina Muchova a fini par entrer dans ce match et la 23eme mondiale n’a pas fait dans le détail. En effet, si les deux premiers jeux ont été équilibrés, la Tchèque a alors pris le contrôle des opérations et, même si elle a dû sauver trois balles de débreak dans le cinquième jeu, elle n’a pas laissé beaucoup de chance à son adversaire. Enchaînant cinq jeux de suite, Karolina Muchova est revenue à hauteur. Pas déstabilisée par cette mauvaise passe, Océane Dodin a retrouvé de l’allant et a imposé son jeu pour breaker dès l’entame de la dernière manche, sans laisser son adversaire recoller. Après avoir manqué le double break à trois reprises, c’est sur le service de la Tchèque que la Française a mis un terme à la rencontre (6-3, 1-6, 6-2 en 1h58’). Au deuxième tour, Océane Dodin retrouvera une autre joueuse issue des qualifications. Amanda Anisimova a profité de l’abandon de Tereza Martincova (6-1, 4-3 en 47 minutes) pour se qualifier. Tête de série numéro 11, Maria Sakkari a également validé son billet pour le deuxième tour, Marie Bouzkova ayant abandonné au milieu de la deuxième manche (6-4, 3-1 en 1h31’).

Burel n’a pas pesé bien lourd face à Jabeur

Contrairement à Fiona Ferro et Océane Dodin, Clara Burel voit son parcours montréalais prendre fin dès le premier tour. Issue des qualifications, la Tricolore a lourdement chuté face à la tête de série numéro 13 du tournoi, Ons Jabeur. La Tunisienne a imposé à son adversaire un rythme intense d’entrée. Convertissant deux de ses trois premières balles de break, la 22eme joueuse mondiale a rapidement mené quatre jeux à rien. Après avoir écarté deux balles de débreak, cette dernière a finalement conclu la première manche sur l’engagement de Clara Burel. 101eme mondiale, la Tricolore a continué de prendre l’eau à l’entame de la deuxième manche. Concédant ses deux premiers jeux de service, elle s’est à nouveau retrouvée menée quatre jeux à rien. Mais, cette fois, elle a su réagir. Profitant d’un trou d’air de son adversaire, Clara Burel a su reprendre un de ses breaks de retard… mais sans espoir d’inverser totalement la tendance dans cette rencontre. Solide au service, Ons Jabeur n’a plus été inquiétée et s’impose à sa deuxième balle de match (6-1, 6-3 en 57 minutes), avec Petra Martic ou Daria Kasatkina qui sera sa prochaine adversaire. Dans les derniers résultats du jour à Montréal, on notera trois surprises avec les éliminations de Madison Keys (tête de série numéro 16), Shelby Rogers et Leylah Fernandez contre respectivement Rebecca Marino (6-3, 6-3), Anastasia Potapova (7-6, 6-3) et Harriet Dart (7-5, 7-6).



MONTREAL (Canada, WTA 1000, dur)

Tenante du titre : Bianca Andreescu (CAN)



1er tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Bye

Yastremska (UKR) - Stephens (USA)

Badosa (USA) bat Golubic (SUI) : 6-2, 6-3

Marino (CAN, WC) bat Keys (USA, n°16) : 6-3, 6-3



Sakkari (GRE, n°11) bat Bouzkova (RTC) : 6-4, 3-1 abandon

Kudermetova (RUS) - Putintseva (KAZ)

Cirstea (ROU) bat Riske (USA) : 6-3, 6-4

Azarenka (BIE, n°8) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°4) - Bye

Van Uytvanck (BEL, Q) - Vekic (CRO)

Anisimova (USA, Q) bat Martincova (RTC, Q) : 6-1, 4-3 abandon

Dodin (FRA, Q) bat Muchova (RTC, n°14) : 6-3, 1-6, 6-2



Rybakina (KAZ, n°12) - Samsonova (RUS)

Zhao (CAN) - Sorribes Tormo (ESP)

Siniakova (RTC) bat Ostapenko (LET) : 6-1, 6-3

Muguruza (ESP, n°5) - Bye



Kvitova (RTC, n°7) - Bye

Ferro (FRA) bat Tomljanovic (AUS) : 2-6, 6-2 abandon

Podoroska (ARG) bat Linette (POL) : 6-1, 6-2

Giorgi (ITA) - Mertens (BEL, n°9)



Gauff (USA, n°15) - Sevastova (LET)

Potapova (RUS, Q) bat Rogers (USA) : 7-6 (6), 6-3

Zhang (CHN) - Konta (GBR)

Svitolina (UKR, n°3) - Bye



Halep (ROU, n°6) - Bye

Collins (USA) - Teichmann (SUI)

Kontaveit (EST) - Pegula (USA)

Garcia (FRA, Q) - Pavlyuchenkova (RUS, n°10)



Jabeur (TUN, n°13) bat Burel (FRA, Q) : 6-1, 6-3

Martic (CRO) - Kasatkina (RUS)

Dart (GBR, Q) bat Fernandez (CAN, WC) : 7-5, 7-6 (4)

Andreescu (CAN, n°2) - Bye