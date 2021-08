Alors que ces derniers mois ont été compliqués à cause de blessures, Bianca Andreescu a en tout cas réussi son retour à Montréal. Sur ses terres, la Canadienne est venue à bout d'Harriet Dart, issue de qualifications, en trois sets (6-1, 3-6, 6-3) et 2h06 de jeu. Alors qu'elle avait survolé la première manche, la numéro 8 mondiale a ensuite été surprise par la Britannique, qui réalisait le seul break à 2-1, pour recoller à un set partout. Sur cette lancée, Dart a enchaîné et a repris le service d'Andreescu pour mener 2-1. C'est alors que la Canadienne a trouvé les ressources pour réagir et débreaker dans la foulée, puis l'emporter après avoir pris une nouvelle fois le service de son adversaire, à 4-3. Qualifiée pour les huitièmes de finale, elle défiera Jabeur ou Kasatkina. Autre rencontre du 2eme tour, Victoria Azarenka n'a pas trainé face à Sorana-Mihaela Cirstea (6-2, 6-2). Au prochain tour, la Biélorusse, tête de série numéro 8, affrontera Maria Sakkari ou Veronika Kudermetova pour une place en quarts de finale. Enfin, récente gagnante et finaliste à San José la semaine dernière, Danielle Collins et Daria Kasatkina ont idéalement leur tournoi à Montréal et seront opposées à Simona Halep et Ons Jabeur au 2eme tour. Pour cela, elles ont respectivement sorti la Suissesse Jil Teichmann (4-6, 6-1, 6-3) et la Croate Petra Martic (7-5, 6-3) pour leur entrée en lice dans ce tournoi WTA 1000.

Dodin, dernière Française en lice

Fiona Ferro est tombée sur un os. Si la Tricolore n’a pas manqué son entrée en lice, Petra Kvitova a mis fin au parcours de la Tricolore au deuxième tour. Si l’entame de match a vu les deux joueuses tenir leur mise en jeu, la donne a changé au cinquième jeu. Avec autorité, la Tchèque a pris le service de la Française avant de manquer deux premières balles de set sur le service de Fiona Ferro. Mais ce n’était qu’un contretemps puisque la 12eme joueuse mondiale a confirmé son ascendant dans la foulée. La 84eme mondiale, quant à elle, a su réagir à l’entame de la deuxième manche avec le break d’entrée pour mener trois jeux à rien. Un avantage que la Tricolore n’a toutefois pas su conserver, concédant les trois jeux suivants pour permettre à Petra Kvitova de revenir à hauteur. La tête de série numéro 7 a ensuite manqué deux opportunités de faire le break mais c’est sur un jeu blanc que la Tchèque s’est ouvert les portes des huitièmes de final, mettant fin au suspense sur son service (6-4, 6-4 en 1h31’). De ce fait, Océane Dodin est la dernière représentante française en lice au Canada.

Garcia sortie par Pavlyuchenkova

Si Fiona Ferro et Océane Dodin ont bien lancé la semaine à Montréal, Caroline Garcia n’a pas su passé l’obstacle Anastasia Pavlyuchenkova. La Lyonnaise, issue des qualifications, s’est inclinée en deux manches face à la tête de série numéro 10 du tournoi canadien. Pourtant, Caroline Garcia a très bien démarré le match avec le break d’entrée pour mener deux jeux à rien… avant de perdre quatre jeux consécutifs et se retrouver menée. Si elle a écarté deux balles de double break, la Française n’a pas pu inverser la tendance. Caroline Garcia a été très tôt dos au mur avec le break concédé dès le premier jeu. A réaction, la Tricolore a recollé à deux jeux partout mais Anastasia Pavlyuchenkova a mis le coup de reins pour reprendre l’ascendant et aller chercher la victoire en deux manches (6-4, 6-4 en 1h30’). La prochaine adversaire de la Russe sera Jessica Pegula. L’Américaine a écarté Anett Kontaveit (5-7, 6-3, 6-3 en 1h58’). Veronika Kudermetova, quant à elle, a pris le meilleur sur Yulia Putintseva (1-6, 6-2, 6-4 en 2h00’) et rejoint Maria Sakkari, tête de série numéro 11 au deuxième tour.

Muguruza tombe de haut

Tête de série numéro 5, Garbiñe Muguruza n’ira pas plus loin que le deuxième tour à Montréal. Exemptée du premier tour, l’Espagnole a chuté face à Katerina Sinakova malgré une deuxième manche totalement à son avantage (6-2, 0-6, 6-3 en 1h58’). Autre tête de série à échouer très tôt dans ce tournoi, Elise Mertens s’est inclinée en deux sets face à Camila Giorgi (6-3, 7-5 en 1h32’), qui affrontera Nadia Podoroska au deuxième tour. Cori Gauff n’a pas manqué son retour sur le circuit WTA. Absente depuis son élimination en huitièmes de finale de Wimbledon face à Angelique Kerber, l’Américaine a passé sans difficulté le premier tour du tournoi WTA de Montréal. Tête de série numéro 15 au Québec, la 24eme mondiale a eu besoin de deux manches et un peu plus d’une heure pour venir à bout d’Anastasija Sevastova (6-1, 6-4 en 1h07’). Pour une place en huitièmes de finale, Cori Gauff devra en découdre avec la qualifiée russe Anastasia Potapova, qui avait écarté Shelby Rogers ce lundi. Sloane Stephens a su se remettre d’une deuxième manche manquée pour dominer Dayana Yastremska (6-4, 1-6, 6-4 en 1h58’) et rejoindre au deuxième tour la tête de série numéro 1 Aryna Sabalenka. Johanna Konta, quant à elle, a profité de l’abandon de Shuai Zhang en toute fin de deuxième manche pour se qualifier (4-6, 5-2 en 1h18’), avec la tête de série numéro 3 Elina Svitolina qui sera sur sa route. Pour Karolina Pliskova, le premier adversaire sera Donna Vekic, qui a écarté Alison Van Uytvanck (6-1, 6-2 en 1h06’).



MONTREAL (Canada, WTA 1000, dur)

Tenante du titre : Bianca Andreescu (CAN)



2eme tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Stephens (USA)

Badosa (USA) - Marino (CAN, WC)

Sakkari (GRE, n°11) - Kudermetova (RUS)

Azarenka (BIE, n°8) bat Cirstea (ROU) : 6-2, 6-2



Ka.Pliskova (RTC, n°4) - Vekic (CRO)

Anisimova (USA, Q) - Dodin (FRA, Q)

Samsonova (RUS) - Sorribes Tormo (ESP)

Siniakova (RTC) bat Muguruza (ESP, n°5) : 6-2, 0-6, 6-3



Kvitova (RTC, n°7) bat Ferro (FRA) : 6-4, 6-4

Podoroska (ARG) - Giorgi (ITA)

Gauff (USA, n°15) - Potapova (RUS, Q)

Konta (GBR) - Svitolina (UKR, n°3)



Halep (ROU, n°6) - Collins (USA)

Pegula (USA) - Pavlyuchenkova (RUS, n°10)

Jabeur (TUN, n°13) - Kasatkina (RUS)

Andreescu (CAN, n°2) bat Dart (GBR, Q) : 6-1, 3-6, 6-3



1er tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Bye

Stephens (USA) bat Yastremska (UKR) : 5-7, 6-3, 6-3

Badosa (USA) bat Golubic (SUI) : 6-2, 6-3

Marino (CAN, WC) bat Keys (USA, n°16) : 6-3, 6-3



Sakkari (GRE, n°11) bat Bouzkova (RTC) : 6-4, 3-1 abandon

Kudermetova (RUS) bat Putintseva (KAZ) : 1-6, 6-2, 6-4

Cirstea (ROU) bat Riske (USA) : 6-3, 6-4

Azarenka (BIE, n°8) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°4) - Bye

Vekic (CRO) bat Van Uytvanck (BEL, Q) : 6-1, 6-2

Anisimova (USA, Q) bat Martincova (RTC, Q) : 6-1, 4-3 abandon

Dodin (FRA, Q) bat Muchova (RTC, n°14) : 6-3, 1-6, 6-2



Samsonova (RUS) bat Rybakina (KAZ, n°12) : 6-4, 5-7, 6-4

Sorribes Tormo (ESP) bat Zhao (CAN) : 6-2, 6-3

Siniakova (RTC) bat Ostapenko (LET) : 6-1, 6-3

Muguruza (ESP, n°5) - Bye



Kvitova (RTC, n°7) - Bye

Ferro (FRA) bat Tomljanovic (AUS) : 2-6, 6-2 abandon

Podoroska (ARG) bat Linette (POL) : 6-1, 6-2

Giorgi (ITA) bat Mertens (BEL, n°9) : 6-3, 7-5



Gauff (USA, n°15) bat Sevastova (LET) : 6-1, 6-4

Potapova (RUS, Q) bat Rogers (USA) : 7-6 (6), 6-3

Konta (GBR) bat Zhang (CHN) : 4-6, 5-2 abandon

Svitolina (UKR, n°3) - Bye



Halep (ROU, n°6) - Bye

Collins (USA) bat Teichmann (SUI) : 4-6, 6-1, 6-3

Pegula (USA) bat Kontaveit (EST) : 5-7, 6-3, 6-3

Pavlyuchenkova (RUS, n°10) bat Garcia (FRA, Q) : 6-4, 6-4



Jabeur (TUN, n°13) bat Burel (FRA, Q) : 6-1, 6-3

Kasatkina (RUS) bat Martic (CRO) : 7-5, 6-3

Dart (GBR, Q) bat Fernandez (CAN, WC) : 7-5, 7-6 (4)

Andreescu (CAN, n°2) - Bye