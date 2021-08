WTA - Montréal : Entame de tournoi convaincante pour Gauff

Cori Gauff n’a pas manqué son retour sur le circuit WTA. Absente depuis son élimination en huitièmes de finale de Wimbledon face à Angelique Kerber, l’Américaine a passé sans difficulté le premier tour du tournoi WTA de Montréal. Tête de série numéro 15 au Québec, la 24eme mondiale a eu besoin de deux manches et un peu plus d’une heure pour venir à bout d’Anastasija Sevastova (6-1, 6-4 en 1h07’). Pour une place en huitièmes de finale, Cori Gauff devra en découdre avec la qualifiée russe Anastasia Potapova, qui avait écarté Shelby Rogers ce lundi.



MONTREAL (Canada, WTA 1000, dur)

Tenante du titre : Bianca Andreescu (CAN)



2eme tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Yastremska (UKR) ou Stephens (USA)

Badosa (USA) - Marino (CAN, WC)

Sakkari (GRE, n°11) - Kudermetova (RUS) ou Putintseva (KAZ)

Cirstea (ROU) - Azarenka (BIE, n°8)



Ka.Pliskova (RTC, n°4) - Van Uytvanck (BEL, Q) ou Vekic (CRO)

Anisimova (USA, Q) - Dodin (FRA, Q)

Rybakina (KAZ, n°12) ou Samsonova (RUS) - Zhao (CAN) ou Sorribes Tormo (ESP)

Siniakova (RTC) - Muguruza (ESP, n°5)



Kvitova (RTC, n°7) - Ferro (FRA)

Podoroska (ARG) - Giorgi (ITA) ou Mertens (BEL, n°9)

Gauff (USA, n°15) - Potapova (RUS, Q)

Zhang (CHN) ou Konta (GBR) - Svitolina (UKR, n°3)



Halep (ROU, n°6) - Collins (USA) ou Teichmann (SUI)

Kontaveit (EST) ou Pegula (USA) - Garcia (FRA, Q) ou Pavlyuchenkova (RUS, n°10)

Jabeur (TUN, n°13) - Martic (CRO) ou Kasatkina (RUS)

Dart (GBR, Q) - Andreescu (CAN, n°2)



1er tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Bye

Yastremska (UKR) - Stephens (USA)

Badosa (USA) bat Golubic (SUI) : 6-2, 6-3

Marino (CAN, WC) bat Keys (USA, n°16) : 6-3, 6-3



Sakkari (GRE, n°11) bat Bouzkova (RTC) : 6-4, 3-1 abandon

Kudermetova (RUS) - Putintseva (KAZ)

Cirstea (ROU) bat Riske (USA) : 6-3, 6-4

Azarenka (BIE, n°8) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°4) - Bye

Van Uytvanck (BEL, Q) - Vekic (CRO)

Anisimova (USA, Q) bat Martincova (RTC, Q) : 6-1, 4-3 abandon

Dodin (FRA, Q) bat Muchova (RTC, n°14) : 6-3, 1-6, 6-2



Rybakina (KAZ, n°12) - Samsonova (RUS)

Zhao (CAN) - Sorribes Tormo (ESP)

Siniakova (RTC) bat Ostapenko (LET) : 6-1, 6-3

Muguruza (ESP, n°5) - Bye



Kvitova (RTC, n°7) - Bye

Ferro (FRA) bat Tomljanovic (AUS) : 2-6, 6-2 abandon

Podoroska (ARG) bat Linette (POL) : 6-1, 6-2

Giorgi (ITA) - Mertens (BEL, n°9)



Gauff (USA, n°15) bat Sevastova (LET) : 6-1, 6-4

Potapova (RUS, Q) bat Rogers (USA) : 7-6 (6), 6-3

Zhang (CHN) - Konta (GBR)

Svitolina (UKR, n°3) - Bye



Halep (ROU, n°6) - Bye

Collins (USA) - Teichmann (SUI)

Kontaveit (EST) - Pegula (USA)

Garcia (FRA, Q) - Pavlyuchenkova (RUS, n°10)



Jabeur (TUN, n°13) bat Burel (FRA, Q) : 6-1, 6-3

Martic (CRO) - Kasatkina (RUS)

Dart (GBR, Q) bat Fernandez (CAN, WC) : 7-5, 7-6 (4)

Andreescu (CAN, n°2) - Bye