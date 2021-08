Si Fiona Ferro et Océane Dodin ont bien lancé la semaine à Montréal, Caroline Garcia n’a pas su passé l’obstacle Anastasia Pavlyuchenkova. La Lyonnaise, issue des qualifications, s’est inclinée en deux manches face à la tête de série numéro 10 du tournoi canadien. Pourtant, Caroline Garcia a très bien démarré le match avec le break d’entrée pour mener deux jeux à rien… avant de perdre quatre jeux consécutifs et se retrouver menée. Si elle a écarté deux balles de double break, la Française n’a pas pu inverser la tendance. Caroline Garcia a été très tôt dos au mur avec le break concédé dès le premier jeu. A réaction, la Tricolore a recollé à deux jeux partout mais Anastasia Pavlyuchenkova a mis le coup de reins pour reprendre l’ascendant et aller chercher la victoire en deux manches (6-4, 6-4 en 1h30’). La prochaine adversaire de la Russe sera Jessica Pegula. L’Américaine a écarté Anett Kontaveit (5-7, 6-3, 6-3 en 1h58’). Veronika Kudermetova, quant à elle, a pris le meilleur sur Yulia Putintseva (1-6, 6-2, 6-4 en 2h00’) et rejoint Maria Sakkari, tête de série numéro 11 au deuxième tour.

Muguruza tombe de haut

Tête de série numéro 5, Garbiñe Muguruza n’ira pas plus loin que le deuxième tour à Montréal. Exemptée du premier tour, l’Espagnole a chuté face à Katerina Sinakova malgré une deuxième manche totalement à son avantage (6-2, 0-6, 6-3 en 1h58’). Autre tête de série à échouer très tôt dans ce tournoi, Elise Mertens s’est inclinée en deux sets face à Camila Giorgi (6-3, 7-5 en 1h32’), qui affrontera Nadia Podoroska au deuxième tour. Cori Gauff n’a pas manqué son retour sur le circuit WTA. Absente depuis son élimination en huitièmes de finale de Wimbledon face à Angelique Kerber, l’Américaine a passé sans difficulté le premier tour du tournoi WTA de Montréal. Tête de série numéro 15 au Québec, la 24eme mondiale a eu besoin de deux manches et un peu plus d’une heure pour venir à bout d’Anastasija Sevastova (6-1, 6-4 en 1h07’). Pour une place en huitièmes de finale, Cori Gauff devra en découdre avec la qualifiée russe Anastasia Potapova, qui avait écarté Shelby Rogers ce lundi. Sloane Stephens a su se remettre d’une deuxième manche manquée pour dominer Dayana Yastremska (6-4, 1-6, 6-4 en 1h58’) et rejoindre au deuxième tour la tête de série numéro 1 Aryna Sabalenka. Johanna Konta, quant à elle, a profité de l’abandon de Shuai Zhang en toute fin de deuxième manche pour se qualifier (4-6, 5-2 en 1h18’), avec la tête de série numéro 3 Elina Svitolina qui sera sur sa route.



MONTREAL (Canada, WTA 1000, dur)

Tenante du titre : Bianca Andreescu (CAN)



2eme tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Stephens (USA)

Badosa (USA) - Marino (CAN, WC)

Sakkari (GRE, n°11) - Kudermetova (RUS)

Cirstea (ROU) - Azarenka (BIE, n°8)



Ka.Pliskova (RTC, n°4) - Van Uytvanck (BEL, Q) ou Vekic (CRO)

Anisimova (USA, Q) - Dodin (FRA, Q)

Rybakina (KAZ, n°12) ou Samsonova (RUS) - Zhao (CAN) ou Sorribes Tormo (ESP)

Siniakova (RTC) bat Muguruza (ESP, n°5) : 6-2? 0-6, 6-3



Kvitova (RTC, n°7) - Ferro (FRA)

Podoroska (ARG) - Giorgi (ITA)

Gauff (USA, n°15) - Potapova (RUS, Q)

Konta (GBR) - Svitolina (UKR, n°3)



Halep (ROU, n°6) - Collins (USA) ou Teichmann (SUI)

Pegula (USA) - Pavlyuchenkova (RUS, n°10)

Jabeur (TUN, n°13) - Martic (CRO) ou Kasatkina (RUS)

Dart (GBR, Q) - Andreescu (CAN, n°2)



1er tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Bye

Stephens (USA) bat Yastremska (UKR) : 5-7, 6-3, 6-3

Badosa (USA) bat Golubic (SUI) : 6-2, 6-3

Marino (CAN, WC) bat Keys (USA, n°16) : 6-3, 6-3



Sakkari (GRE, n°11) bat Bouzkova (RTC) : 6-4, 3-1 abandon

Kudermetova (RUS) bat Putintseva (KAZ) : 1-6, 6-2, 6-4

Cirstea (ROU) bat Riske (USA) : 6-3, 6-4

Azarenka (BIE, n°8) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°4) - Bye

Van Uytvanck (BEL, Q) - Vekic (CRO)

Anisimova (USA, Q) bat Martincova (RTC, Q) : 6-1, 4-3 abandon

Dodin (FRA, Q) bat Muchova (RTC, n°14) : 6-3, 1-6, 6-2



Rybakina (KAZ, n°12) - Samsonova (RUS)

Zhao (CAN) - Sorribes Tormo (ESP)

Siniakova (RTC) bat Ostapenko (LET) : 6-1, 6-3

Muguruza (ESP, n°5) - Bye



Kvitova (RTC, n°7) - Bye

Ferro (FRA) bat Tomljanovic (AUS) : 2-6, 6-2 abandon

Podoroska (ARG) bat Linette (POL) : 6-1, 6-2

Giorgi (ITA) bat Mertens (BEL, n°9) : 6-3, 7-5



Gauff (USA, n°15) bat Sevastova (LET) : 6-1, 6-4

Potapova (RUS, Q) bat Rogers (USA) : 7-6 (6), 6-3

Konta (GBR) bat Zhang (CHN) : 4-6, 5-2 abandon

Svitolina (UKR, n°3) - Bye



Halep (ROU, n°6) - Bye

Collins (USA) - Teichmann (SUI)

Pegula (USA) bat Kontaveit (EST) : 5-7, 6-3, 6-3

Pavlyuchenkova (RUS, n°10) bat Garcia (FRA, Q) : 6-4, 6-4



Jabeur (TUN, n°13) bat Burel (FRA, Q) : 6-1, 6-3

Martic (CRO) - Kasatkina (RUS)

Dart (GBR, Q) bat Fernandez (CAN, WC) : 7-5, 7-6 (4)

Andreescu (CAN, n°2) - Bye