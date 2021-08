WTA - Montréal : Andreescu et Collins surprises, Sabalenka expéditive, ça passe pour Azarenka et Ka.Pliskova

Sabalenka était pressée

Konta jette l’éponge, Giorgi domine Kvitova



Sorribes Tormo s’invite en quarts de finale face à Ka.Pliskova

MONTREAL (Canada, WTA 1000, dur)

Quarts de finale

Huitièmes de finale

Bianca Andreescu perd son titre.La 8eme mondiale n'a surtout pas tenu la distance après avoir remporté la première manche au tie-break, alors que les deux joueuses avaient perdu deux fois chacune leur service auparavant. Dans le jeu décisif, un raté de la Tunisienne d'entrée à 1-0 et la locale de l'étape en profitait pour prendre les commandes de cette rencontre. Malheureusement pour elle, la suite a été bien plus compliquée. Si un nouveau break de chaque côté rythmés l'entame de la deuxième manche, Andreescu craquait ensuite au pire moment, à 5-4 pour son adversaire, et lui permettait de se relancer complètement dans cette rencontre. De retour, la Tunisienne s'est ensuite montrée impériale pour s'en sortir avec deux nouveaux breaks à la clef, à 1-0 et 4-1.En quart de finale, la 22eme mondiale sera opposée à... Jessica Pegula. L'Américaine, en grande forme en début de saison, a en effet battu Danielle Collins, l'Américaine en forme ces dernières semaines, en trois sets (6-4, 3-6, 7-5) et 2h29 de jeu. C'est donc un petit coup d'arrêt pour la récente gagnante à San José, qui tentera de se relancer à Cincinnati avant l'US Open.La Canadienne, 220eme joueuse mondiale, s’est lourdement inclinée face à Aryna Sabalenka. La Biélorusse, tête de série numéro 1, n’a pas eu besoin d’une heure pour s’imposer en deux manches sèches., même si elle a dû écarter quatre balles de débreak dans le troisième jeu. Un avantage qui a permis à Aryna Sabalenka de remporter sans forcer ce premier set. L’entame du deuxième a été bien plus accroché avec une seule balle de break à signaler dans le quatrième jeu pour Rebecca Marino. Mais, après avoir égalisé à trois jeux partout sur son service,. Pour une place dans le dernier carré, Aryna Sabalenka affrontera sa compatriote Victoria Azarenka.Le premier set a été un échange de breaks qui a tourné en faveur de la 15eme joueuse mondiale mais la Grecque a su répondre en égalisant à une manche partout. Maria Sakkari a mieux entame le dernier set avec le break quasiment d’entrée maisSur les huit matchs prévus ce jeudi sur les courts de Montréal, seuls sept se joueront. En effet,. Touchée au genou gauche, la 41eme joueuse mondiale a préféré limiter les risques à quelques semaines de l’US Open. Cori Gauff se qualifie ainsi sans jouer pour les quarts de finale avec Camila Giorgi qui sera son adversaire.. Si la Tchèque a su effacer en fin de premier set le break concédé très tôt, la 71eme mondiale a immédiatement réagi pour remporter cette manche sur l’engagement de son adversaire. Sur sa lancée, Camila Giorgi a breaké d’entrée… avant de voir Petra Kvitova recoller immédiatement. Un scenario qui s’est reproduit dans les sixième et septième jeu.La première manche a vu les deux joueuses prendre à trois reprises le service de l’autre mais sans parvenir à se départager avant le jeu décisif. Grâce à six points remportés consécutivement, la Tchèque a inversé la tendance pour prendre l’ascendant… avant de connaitre un énorme passage à vide. Incapable de mettre en difficulté son adversaire, Katerina Siniakova a perdu ses trois engagements et la manche sans marquer le moindre jeu.. L’Espagnole devra en découdre avec Karolina Pliskova pour une place dans le dernier carré.. Tout d’abord, la 6eme joueuse mondiale a déroulé car, après avoir vu son adversaire remporter sa première mise en jeu, elle a empoché les six jeux suivants et la manche. Un ascendant que Karolina Pliskova a confirmé avec le break dès le quatrième jeu après avoir défendu ardemment son service . Mais Amanda Anisimova a pu égaliser à cinq jeux partout avant de sauver une première balle de match juste avant le jeu décisif.Avec G.M.Sabalenka (BIE, n°1) - Azarenka (BIE, n°8)Ka.Pliskova (RTC, n°4) - Sorribes Tormo (ESP)Giorgi (ITA) - Gauff (USA, n°15)Pegula (USA) - Jabeur (TUN, n°13)bat Marino (CAN, WC) : 6-1, 6-3bat Sakkari (GRE, n°11) : 6-3, 4-6, 7-6 (2)bat Anisimova (USA, Q) : 6-1, 7-6 (8)bat Siniakova (RTC) : 6-7 (4), 6-0, 6-3bat Kvitova (RTC, n°7) : 6-4, 6-4bat Konta (GBR) par forfaitbat Collins (USA) : 6-4, 3-6, 7-5bat Andreescu (CAN, n°2) : 6-7 (5), 6-4, 6-1