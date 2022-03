WTA - Monterrey : Svitolina sans forcer, Keys sortie d'entrée

Elle n'a pas eu à forcer son talent. L'Ukrainienne Elina Svitolina, 15eme joueuse mondiale et tête de série n°1, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi WTA 250 de Monterrey au Mexique, sur dur extérieur, après avoir assez aisément battu la Russe Anastasia Potapova, 115eme joueuse mondiale, en deux sets (6-2, 6-1) et 1h04 de jeu. Dans la première manche, même si elle a dû s'y reprendre à deux fois, l'Ukrainienne a réalisé le break d'entrée, puis le double-break, pour rapidement mener 4-0. A 4-1, Elina Svitolina a ensuite dû sauver deux balles de débreak, puis une autre au moment de conclure, à 5-2. Lors de ce même jeu, la mieux classée des deux a eu une balle de set, avant de conclure sur la deuxième (6-2). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, les deux joueuses se sont retrouvées à égalité (1-1). Sur la mise en jeu suivante de son adversaire d'un jour, la 15eme joueuse mondiale a alors obtenu une première balle de break, avant d'obtenir ce qu'elle recherchait sur la suivante, puis de rafler ensuite l'intégralité des derniers jeux, ainsi que le match (6-1). A l'issue de cette rencontre, Elina Svitolina, qui avait, dans un premier temps, envisagé de boycotter cette rencontre si les Russes et les Biélorusses n'évoluaient pas sous bannière neutre, a annoncé que l'ensemble de ses gains seront reversés à l'armée de son pays, actuellement en guerre contre la Russie. En revanche, c'est déjà terminé pour l'Américaine Madison Keys, 28eme joueuse mondiale et tête de série n°3, sortie par la Croate Petra Martic, 85eme joueuse mondiale, en trois sets (5-7, 7-6 (3), 6-3) et 2h20 de jeu.



MONTERREY (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 212 440€)

Tenante du titre : Leylah Fernandez (CAN)



Huitièmes de finale

Svitolina (UKR, n°1) - Tomova (BUL, Q)

Zacarias (MEX, WC) - Osorio Serrano (COL, n°5)

Sorribes Tormo (ESP, n°4) - Tan (FRA, Q)

Watson (GBR) - Parrizas-Diaz (ESP, n°6)



Wang Xin (CHN) - Haddad Maia (BRE)

Bouzkova (RTC) - Martic (CRO)

Sherif (EGY) - Wang (CHN)

Zheng (CHN) - Fernandez (CAN, n°2)



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) bat Potapova (RUS) : 6-2, 6-1

Tomova (BUL, Q) bat Parry (FRA, Q) : 6-4, 6-0

Zacarias (MEX, WC) bat Navarro (USA, WC) : 6-1, 6-7 (3), 6-3

Osorio Serrano (COL, n°5) bat Frech (POL) : 6-3, 7-6 (6)



Sorribes Tormo (ESP, n°4) bat Rakhimova (RUS) : 7-5, 6-7 (2), 6-1

Tan (FRA, Q) bat Zarazua (MEX, WC) : 6-0, 1-0 abandon

Watson (GBR) bat Niemeier (ALL, Q) : 6-3, 2-6, 7-6 (4)

Parrizas-Diaz (ESP, n°6) bat Doi (JAP) : 6-2, 6-1



Wang Xin (CHN) bat Li (USA, n°8) : 6-2, 6-1

Haddad Maia (BRE) bat Udvardi (HUN) : 1-6, 6-1, 7-5

Bouzkova (RTC) bat Errani (ITA, Q) : 4-6, 6-2, 6-4

Martic (CRO) bat Keys (USA, n°3) : 5-7, 7-6 (3), 6-3



Sherif (EGY) bat Mendez (AUS, LL) : 6-1, 6-7 (2), 6-4

Wang (CHN) bat Galfi (HUN, Q) : 6-7 (0), 6-1, 6-4

Zheng (CHN) bat Bronzetti (ITA) : 6-2, 6-3

Fernandez (CAN, n°2) bat Schmiedlova (SLQ) ; 6-2, 6-2